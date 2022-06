Las redes ponen a parir a Rosa Villacastín por su extremismo a favor del aborto

Hoy no debe ser un buen día para Rosa Villacastín.

En realidad ya lleva unas cuantas jornadas esta periodista con el vinagre en vena.

Porque al margen de que Madrid y otras ciudades españolas acogen este 26 de junio de 2022 una marcha en favor de la vida, también en Estados Unidos le han dado un palo severo al lobby proabortista.

Tan agriada está la otrora experta en el mundo del corazoneo que se lanzó a Twitter a poner este mensaje:

Huelga decir que los argumentos esgrimidos por Villacastín fueron rebatidos sin paliativo alguno:

No es su cuerpo, por mucho que insistan, Rosa; es una vida humana nueva formándose; un nuevo ser humano que tiene todo el derecho a ser protegido, a no ser asesinado.

Parece que el derecho debe ser de las asesinas y no de alguien que no se puede defender.

Busco y rebusco entre sus mensajes y no encuentro ni uno quejandose cuando el feminismo dejo sin trabajo a las azafatas de la F1 porque consideraban que usar sus cuerpos para ganarse la vida no estaba bien.

Señora Villacastín, con su cuerpo puede hacer lo que quiera pero no con un NO nato que tiene derecho a la vida. Son tan coherentes que defienden abortar pero quieren prohibir la prostitución. ¿Me lo explica?

Bien. Según la sirvienta del café de Don Manuel, la mujer tiene derecho a usar la vida que está en ciernes a conveniencia, pero no a realizar una transacción sesuá con un inversor. Con Doña Rosita no hay vida de ninguna manera, de ninguna manera.

Se te ve enfadada 🤣🤣🤣🤣

No eres muy respetuosa con las decisiones de los jueces …y no entiendes siquiera el alcance de aquello de lo que hablas.

Hablando de libertad…también para la gestación subrogada y para ir de azafatas a la formula 1, o para eso ya no?

— Oráculo de Delfos✝️💚ESPAÑA🇪🇸🇮🇱🇺🇸VIVA💚 (@delfos_de) June 25, 2022