El Jueves acaba en la lona por inventarse un acoso contra la bandera del orgullo gay

Una vez más está en el ojo del huracán.

La revista más progre que satírica llamada El Jueves ha vuelto a liarla con sus portadas.

Y el historial de escándalos que lleva la misma es más notable.

Ataques a la Corona, a medios de comunicación, a partidos políticos….

Ahora publicación se suma con alborozo a los actos de celebración del orgullo gay y aprovecha para inventarse un acoso contra la bandera arcoiris y, de paso, meterle el cuerno a la enseña española.

La red del estornino fue un clamor contra el exabrupto portadista de la revista progre:

Jajajajaj me acuerdo antiguamente que me encantaba la revista jueves

1600 «Me Gusta» sobre una base de Millón y medio, algo no me cuadra…

En cuanto a la portada: yo no veo banderas de España por doquier en edificios, por lo q el chiste no transmite siquiera una versión deformada de la realidad.

— Vitrole (@Inconnuh) July 6, 2022