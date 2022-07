Josep Pedrerol, insaciable: se ‘carga’ a otros dos conocidos periodistas de la competencia

Deportes Cuatro sigue viendo marchar a los profesionales que han definido la marca deportiva de Mediaset durante los últimos años, coincidiendo con la reducción de su peso en la parrilla. Si hace escasas dos semanas era Pablo Pinto quien anunciaba su adiós, ahora es el turno del reportero David Bernabeu.

Así lo recoge Vertele, publicación que cuenta que el periodista deportivo ha comunicado su despedida del grupo de comunicación, al que ha estado vinculado durante los últimos 15 años. “Ha sido el programa de mi vida. Un viaje alucinante, apoteósico e irrepetible”, escribe a través de Twitter.

«Durante tres lustros, he disfrutado como un poseso haciendo televisión en la calle, he aprendido de los/las mejores y he conocido a gente fuera de serie. Hoy digo, sin temor a equivocarme, que son mis amigos y les quiero como si no hubiera un mañana. Hemos sido felices”, dice el comentarista, especializado en las informaciones sobre el FC Barcelona, que añade: “Llegué a creer que era algo indestructible y que no habría final posible, pero nada es eterno”.

“Seguro que se abrirán ventanas pero antes cierro ésta con la sensación del deber cumplido y de no haberle fallado a la que siempre consideraré mi gente”, concluye Bernabeu, que considera “un honor” haber estado dentro de la disciplina de Deportes Cuatro.

Pero el motivo real del ‘desmantelamiento’ de lo que era un emblema para Mediaset, Deportes Cuatro, lo encontramos en la acera de enfrente, en Atresmedia. Tal y como les adelantaba Periodista Digital, el culpable tiene nombres y apellidos: Josep Pedrerol, que ha protagonizado una ‘carrera de fondo’ al frente de Jugones. El periodista de Atresmedia ha terminado llevándose por delante a dos titanes como Manolo Lama y Manu Carreño. El punto de inflexión, tras una primera victoria en julio de 2018, se produce tras el verano de 2018 cuando ya en octubre el programa de laSexta se impone a Deportes Cuatro de forma ininterrumpida y, desde entonces, llega el declive…

Los de Mediaset, como les hemos contado en PD, partían de un liderazgo muy asentado hasta que los de Paolo Vasile, en el mes de septiembre del año, 2016 deciden prescindir de Lama.

A partir de ese momento, comienza la caída del espacio de Cuatro con un paulatino pero inexorable descenso hasta que en octubre de 2018 se produce la primera victoria de Jugones (6,1% vs 5,7% de cuota de pantalla)

Desde entonces se han encadenado 44 meses ininterrumpidos en los que Jugones se impone a diario a su competidor llegando a su máxima distancia histórica en marzo de 2022 con el máximo mensual de Jugones (7,3%) que ha seguido en una progresión ascendente frente a la caída de Cuatro.

Deportes Cuatro finaliza su andadura por todo lo bajo con dos mínimos históricos partiendo en torno al 10% en 2013 hasta un 2,1% en abril y mayo de 2022.

Consecuencia de ello, los cambios que Mediaset ha vuelto a realizar en las mañanas de Cuatro han traído consigo la desaparición de un mítico espacio. Deportes Cuatro, que ha sido reducido a una minisección dentro de En boca de todos, el magacín que conduce Diego Losada.

Manu Carreño, que se encargaba de conducir el espacio, ahora aparece en el programa de Losada, sin plató propio, para una sección de apenas unos minutos. Cabe recordar que en su última etapa Deportes Cuatro: El VAR -como se denominaba actualmente- apenas ocupaba 15 minutos de la parrilla de Cuatro.