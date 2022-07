Isabel Díaz Ayuso al rescate: la presidenta de la Comunidad de Madrid activa la ‘Oficina Antiokupación’

Isabel Díaz Ayuso, no para. El día que no sacude a Pedro Sanchez, vapulea a la izquierda madrileña en la Asamblea y cuando no inaugura una obra, lanza un proyecto.

El más reciente ha sido poner en marcha el servicio 112 Okupación, que ofrecerá atención inmediata a propietarios de pisos, chalets, casas y todo tipo de inmuebles ‘okupados’.

En la región de Madrid hay, en la actualidad, unas 4.300 viviendas afectadas por este grave problema.

Con una sola llamada al teléfono 900 205 112, los perjudicados tendrán a su disposición todos los recursos públicos disponibles de la Administración autonómica para hacer frente a esa pesadilla.

Queda establecida una «actuación exprés», con la activación inmediata de todas las administraciones implicadas, la tramitación rápida del expediente de recuperación, la movilización de las áreas de inspección y sociales y la plasmación del Informe Socioeducativo.

Marcar el 900 205 112 permitirá a una persona conocer los aspectos jurídicos de la ocupación ilegal de su vivienda y las posibilidades que tienen de defender su legítima propiedad ante los tribunales.

Un paso muy importante.