La foto con Otegi que le sacan a Évole por pretender dar lecciones de periodismo a Ferreras

Tiene bemoles que quien más debe taparse y apostar por un perfil bajo, salga a querer dar lecciones a otros compañeros.

Eso es lo que sucede con Jordi Évole, el ‘adalid de las esencias periodísticas’, que ha optado por ponerse del lado de los linchadores de Antonio García Ferreras.

El de ‘Salvados‘ y ‘Lo de Évole‘, programas de laSexta, justo la misma cadena de ‘Al Rojo Vivo’, el programa que tanta cancha le ha dado cuando tenía algún especial o algún invitado de renombre, se pone purista y viene a enmendarle la plana a uno de los peces gordos de la segunda cadena de Atresmedia.

Y todo a cuenta de esos audios del comisario Villarejo.

Évole se pone exquisito en un artículo en La Vanguardia y le achaca a Ferreras la falta de explicaciones. Comienza el apaleamiento asegurando que nada le debe al periodista leonés:

Ferreras, al frente ya de La Sexta, ha defendido contenidos comprometidos y ha remado a nuestro favor en momentos complicados. He participado en sus programas siempre que me lo ha solicitado. Los dos tenemos muy claro que ni él me debe nada a mí ni yo a él. Nos respetamos y nos apreciamos. Y discrepamos.