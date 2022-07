Carlos Herrera arremete contra Dolores Delgado: «Su dimisión es un alivio para el Estado y para los españoles»

Dolores Delgado es la noticia política del día.

El programa de ‘Herrera en Cope’ presentado por Carlos Herrera y emitido el miércoles 20 de julio de 2022 trata la dimisión de la Fiscal General del Estado.

El presentador critica abiertamente a la socialista, ya que, es una función que no debería haber ocupado, no solo porque el cargo le venía grande si no también por «la vergüenza política, que ni tiene ella, ni tiene el que le nombró».

Carlos Herrera se indigna al hablar de Dolores Delgado, ya que, para él, Delgado nunca debería haber ocupado ese puesto. Pedro Sánchez la nombró para uno de los encajes más difíciles en los que la Justicia ha tenido un puesto clave. Comentó que la crisis de Gobierno que vivimos el pasado año 2021 fue una «carnicería política». Afirmó además:

«Este año estamos asistiendo a una crisis en etapas, como si diera la impresión de que estuviera preparando un escenario preelectoral».

La dimisión de Dolores Delgado es «un alivio para el Estado, para los españoles, para la Fiscalía, para la Justicia, para Occidente, en suma», comenta Herrera. Entiende que se haya ido por sus problemas de salud, de lo que espera que se recupere pronto. Sin embargo, le molesta que no haya dimitido por otros motivos como la vergüenza política.

Dolores Delgado llegó a la Fiscalía desafiando los más elementales principios de imparcialidad, venía de ser ministra de Justicia en el primer gobierno de Sánchez, candidata electoral en las elecciones. Tampoco importó que apareciera ‘colegueando’ con el comisario Villarejo en una comida donde se escuchaba todo tipo de afirmaciones improcedentes en una fiscal. Herrera finaliza el podcast comentando: