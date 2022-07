Jorge Javier Vázquez redobla sus ataques a los tertulianos políticos y ensalza sin freno a Pablo Iglesias y Podemos

Le ha cogido el gusto a insultar a los tertulianos.

En concreto a aquellos que no están en su orilla ideológica.

Así que Jorge Javier Vázquez, después de dedicar una primera andanada contra las tertulias política, este 21 de julio de 2022 insiste desde su blog en Lecturas con nuevos vómitos contra los periodistas que no se adecúan a su ideario político.

En la revista del corazoneo, el presentador de ‘Sálvame’ (Telecinco) carga contra aquellos profesionales de los medios de comunicación que han sacado a la luz todos los escándalos de Unidas Podemos y, más en concreto, de Pablo Iglesias:

Dice que esos supuestos ataques a la formación morada y a sus integrantes ha puesto, poco menos, que en serio peligro la democracia:

Siento bastante bochorno con el asunto. Yo, yo mismo, el rey de la telebasura, que es como me llaman. Pues si con todo lo que he visto siento bochorno, imaginad qué sensación de asco me produce que esta historia no haya vuelto boca abajo el país. Dar carta de naturaleza a hechos tan terroríficos sí que es atentar contra la democracia.