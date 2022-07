Alfonso Rojo: “A los socialistas, además de la vergüenza, se les ha ido la olla”

Si ‘Chiqui’ y ‘Patxi’ son la solución para remontar en las encuestas y afrontar con alguna posibilidad de éxito próximas elecciones, es que Pedro Sànchez ha perdido la cabeza y el PSOE, el instinto de supervivencia.

Cierto que Adriana Lastra y Felipe Sicilia eran más malos que un calcetín sudado, pero recurrir al sectario Patxi López y a la folclórica María Jesús Montero, no se le ocurre ni al que asó la manteca.

Patxi –Francisco Javier de origen– no vale ni para administrar una comunidad de vecinos.

Hijo de un diputado socialista, no logró terminar los estudios de perito industrial y, en sus 62 años de existencia, no ha trabajado en otra cosa que no sea el PSOE.

Fue presidente de la autonomía vasca gracias al voto del PP y jamás ha mostrado una brizna de agradecimiento. También lo tuvieron como presidente del Congreso, donde dejó un recuerdo imborrable a fuerza de gansadas.

La madre de Joseba Pagaza le caló ya en 2005 y se lo comunicó por escrito: «Patxi, dirás y harás cosas que me helarán la sangre».

A estás alturas Pilar Ruiz debe tener congelado hasta el corazón, porque no había pasado ni un año de esa carta y el retorcido Patxi ya anunciaba que el PSE dialogaría con ETA-Batasuna.

Desde entonces, este tipo, que en su día portó el féretro de su compañero Isaías Carrasco, asesinado por ETA, es uno de los grandes promotores del abrazo a los herederos de sus asesinos.

La peripecia de ‘Chiqui’ Montero es un poco diferente. Esta si acabó la carrera de Medicina, aunque en sus 56 años de vida no ha aprendido todavía a expresarse. No hay Dios que la entienda, porque habla como Groucho Marx.

‘Chiqui’ fue consejera en Andalucía con Chávez y Griñán en la época del latrocinio de los EREs y cuando Sánchez asaltó La Moncloa, se trasladó a Madrid para ejercer de ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno.

Si estos dos es todo lo que tiene que ofrecer el partido sanchista, todavía llamado PSOE, a los ciudadanos españoles, ya les adelantó que el cacharrazo que se van a pegar los socialistas en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023 será antológico.

Casi tanto como el que se dará Sánchez en las generales.