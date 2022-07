¡Cojan palomitas! Elisa Beni y Pablo Iglesias, a la gresca: «Manipulador, payaso, cloaca»

¡Cojan palomitas y refresco extragrande!

Y seguidamente siéntense a disfrutar de espectáculo que brindan dos referentes del socialcomunismo.

De un lado, la periodista Elisa Beni. Y del otro, el fundador de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ahora sobrevenido como analista político desde La Base, en Público.

Y es que aún coleaba la noticia de la reunión mantenida en casa de Baltasar Garzón en la que estuvieron Dolores Delgado y su sucesor al frente de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortíz, con los periodistas Eduardo Inda y Manuel Cerdán el mismo día en el que fue excarcelado el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Es importante recordar que el despacho de Garzón representa a varios investigados en el caso Villarejo.

Lo cierto es que Beni, en el programa ‘En Jake’ de la EITB, quiso defender tanto a la fiscal saliente como al entrante al justificar que se entrevistasen con esos periodistas:

No entiendo que tengan la mosca detrás de la oreja por ese encuentro, ya que no tiene relación. Si Villarejo ya estaba saliendo, qué narices más da. Otra cosa sería que se hubieran reunido antes de que saliera. Dolores Delgado estaba muy dolida por todos los ‘fakes’ que hay a su alrededor porque montaron una historia contra de ella. Dolores Delgado no tiene ninguna relación con las cloacas.