Alfonso Rojo: “Es mentira que Chaves, Griñán y el PSOE no se enriquecieran con los ERE; con esos 680 millones compraron el poder”

Mienten como bellacos, porque Chaves, Griñán y el PSOE se forraron con los ERE.

En política hay muchas formas de corrupción, además de la clásica que consiste en meterse billetes en el bolsillo.

Ni por la pasta malversada ni por la extensión del fraude ni por el nivel y número de altos cargos condenados ha habido en España un latrocinio mayor que el de los ERE de Andalucía. Escándalos hemos sufrido muchos, pero en ninguno se implicó un Gobierno, se utilizaron así las instituciones públicas, se malversó tanto dinero y se hizo todo con un objetivo tan perverso como adulterar el sistema democrático.

Con el conocimiento y el consentimiento de dos ex presidentes del PSOE, el aparato socialista se dedicó a repartir 680 millones entre empresas y afines a la causa y algunos decidieron que la mejor manera de utilizar los fondos públicos era en juergas, cocaína y prostitutas. No fue el caso de Chaves y Griñán. Estos dos, que fueron presidentes del PSOE, no se llevaron las perras a casa o se las gastaron en putas.

Lo usaron para comprar votos, esclavizar lealtades, generar servidumbres y perpetuarse en el poder. Y ese dopaje no solo aseguró a los socialistas gobernar durante 40 años Andalucía como si fuera su finca, disfrutando de cargos, sueldos, coches, asesores y tarjetas de crédito. También consolidó a la federación andaluza como gran granero electoral para el conjunto del PSOE, ayudándole a ganar elecciones generales.

En La Moncloa de Pedro Sánchez ya abonan el terreno para indultar a Griñán. ¿Se imaginan qué habría pasado si Mariano Rajoy hubiera indultado a Rato, a Bárcenas o a Rosalía, la fiel esposa de este último, que purga 13 años en la cárcel de Alcalá, sin culpa real alguna?

Se habría montado la mundial, pero ahora no pasará nada.

Los gobernantes de izquierdas son consumados especialistas en eso de indultar a los suyos. Que hay que sacar de la cárcel a unos golpistas catalanes, pues se les perdona a cambio de sus votos en el Congreso y punto. Que hay que ahorrar la pena de calabozo a quien fuera presidente socialista de la Junta de Andalucía, condenado a 6 años años por prevaricación y malversación, pues se le ahorra.

Y encima, con la Brunete Pedrete periodística beatificando a los malandrines, porque según la portavoz del Gobierno no se llevaron un euro y hasta crearon empleo.

Empleo también crean, a su manera, los traficantes de droga y las mafias de las pateras.

En cuanto a Podemos, los que venían a sanear la política, callados como puertas y a seguir trincando y paseando en el Falcon. Capítulo aparte merece el PP, que ha asumido mansamente la tesis de que no hay que hurgar en la herida. Feijóo dice en tono magnánimo que no utilizará este caso “para desacreditar a todo un partido”.

Es un guiño evidente a votantes del PSOE decepcionados y quizá le haga ganar votos en el centro, pero me da la impresión de que Feijóo todavía no es consciente de la calaña de Sánchez y de los canallas con lo que se juega los cuartos.