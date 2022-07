Herrera carga contra Sánchez, López y Alegría por arropar a Chaves y Griñán: «¡Qué poco nivel de vergüenza!»

Es el ‘periodista Guadiana‘ por excelencia de todos los veranos.

Carlos Herrera, a diferencia de otros comunicadores de la radio española, es de los que no coge seguidas sus vacaciones y en cualquier momento puede aparecer por la emisora para sorpresa de sus oyentes.

Este 28 de julio de 2022 interrumpió su descanso estival para repartir buenas dosis de estacazos a los dirigentes socialistas, desde el presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, al nuevo portavoz parlamentario, por lanzarse a defender a capa y espada a los condenados Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE fraudulentos.

El director de ‘Herrera en COPE’ fue directo a la yugular ante las reacciones que escuchó a lo largo de la jornada del 27 de julio de 2022 por parte de los cargos del PSOE para justificar lo injustificable a la hora de mostrar su apoyo a los dos expresidente de la Junta de Andalucía:

Hoy no les hablo tanto de la sentencia, que ya se analizó aquí debidamente, sino de las reacciones a esa sentencia, del escaso nivel de vergüenza que han mantenido desde el presidente del Gobierno, hasta la ministra de no sé qué, el portavoz en el Congreso, Patxi López y otras voces más que han saltado al campo con el argumentario preparado para justificar la actuación de dos de los condenados. Dos, porque hay condenados en el caso de la sentencia de los ERE de los que ni Pedro Sánchez, ni Patxi López, ni la ministra de Educación, que es la ‘alegría de la huerta’ han dicho nada.

El periodista almeriense denuncia que el PSOE mire a otro lado cuando lo que está descrito en la sentencia es un perfecto sistema de redes clientelares:

Herrera asegura conocer a la perfección a los dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía y subraya que no se les empapela por llevarse un euro al bolsillo, sino por no haber hecho caso a los avisos sobre las irregularidades que se estaban cometiendo:

Miren, conozco tanto a Chaves y a Griñán como los puedan conocer sus compañeros de partido y tengo por ellos respeto personal y afecto personal. Pero los hechos están descritos en una sentencia y en ningún momento se juzga la honradez personal de ambos, que no se han llevado un solo duro a tu bolsillo, vamos, de eso estoy absolutamente seguro, pero no se juzga lo que hicieron, se juzga lo que no hicieron que es atender a las informaciones de la intervención cuando les advertía de que se habían buscado mecanismos paralelos para distribuir un dinero de forma no acorde con la justicia administrativa.