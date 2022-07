Las redes sopapean a Max Pradera por su cobarde reacción ante la retirada de Macarena Olona

Valiente cuando se siente protegido por los suyos, pero cobarde cuando cree que le pueden chorrear en redes sociales.

Max Pradera, a sabiendas que está señalado desde hace más de un año cuando se puso en plan más que faltón, se cuida muy mucho a la hora de colgar determinadas cuestiones en las redes sociales.

Y es que nadie olvida que en febrero de 2021 se marcó un asqueroso artículo en un digital de izquierdas, Público, en el que venía a desearle un cáncer a Macarena Olona.

El periodista y tertuliano, provocador como él solo, lanzaba este mensaje en redes sobre la retirada de la política de VOX:

Sin embargo, curiosamente, Max Pradera impedía a los tuiteros responder a su mensaje, a buen seguro por el hecho de que le iban a recordar su exabrupto contra la de VOX:

Máximo, por que no dejas contestar al tweet de Macarena? Valienteeee, que no te vamos a reprochar cuando a ella y otros le deseabas un cáncer…. Ale un besito machote!

Al parecer el señor @maxpradera no deja responder a un tuit sobre la retirada de la política de @Macarena_Olona porque no tiene ganas de que le recuerden la bestialidad que soltó hace un año deseándole un cáncer a la de VOX. La progresía española y su ‘valentía’ a la carta.

Hace 1 año y cuatro meses, Max Pradera le deseó un cáncer a Macarena Olona. Ella dijo que lo primero en lo que pensó fue en su bebé de 13 meses. No se me olvidará jamás en la vida porque ese día, me diagnosticaron de cáncer y lo primero en lo que pensé fue mi hijo d casi 13 años

— Esther Sanz (@_esthersanz) July 29, 2022