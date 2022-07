Feijóo sacude una tunda a Sánchez y pide a los del PP que trabajen, porque les pondrán nota en mayo de 2023

Lo primero ha sido una mano de palos al socialista Pedro Sánchez, sin alzar la voz, alterar el tono o buscar palabras gruesas.

En eso, de hacer trizas el rival político sin que lo parezca, es Alberto Núñez Feijóo un consumado maestro.

Los segundo, porque nunca se fiado de las encuestas, ha sido instar al PP a movilizarse sin descanso.

Todo con la vista puesta en «otoño crítico», que llegará tras el parón y las vacaciones de verano.

El líder de los populares es consciente de que las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023 serán su primer examen de cara a unas futuras elecciones generales, en las que el PP parece en condiciones de hacerse con La Moncloa.

Pero antes y Feijóo se lo recuerda a los suyos, les esperan unos meses complicados.

Feijóo ha pedido a los populares que «se pongan las pilas» de cara a esos comicios y con especial atención en las medidas económicas.

El primero en poner en práctica esta teoría ha sido Juanma Moreno que este 25 de julio de 2022 ha confeccionado un Gobierno de Junta de Andalucía con la vista puesta en las «turbulencias económicas» de cara al otoño.

Feijóo insistió a sus barones este 26 de julio en esta idea durante la reunión que tuvo lugar en Génova en la que el líder del PP ya avisó de que considera que el Ejecutivo de Sánchez está acabado pero «no hay que relajarse».

«No he salido de mi casa, no he traído a mi familia aquí, no he renunciado a gobernar con mayoría absoluta para darle a España más de lo mismo. He venido a darle a España la política que creo que merece mi país y exige un cambio en el fondo y en las formas y os pido que me ayudéis a conseguirlo».