Ridículo: la gran medida de Pedro Sánchez contra la crisis energética, la Guerra en Ucrania y el Cambio Climático es… ¡quitarse la corbata!

Un ridículo de aurora boreal. Como escribe Santiago Abascal en su Twitter:

«No es que Pedro Sánchez no tenga corbata. Es que no tiene vergüenza quien trata de ocultar la inflación que arruina a los españoles con debates estúpidos».

El líder del PSOE, justo antes de iniciar 20 días de vacaciones a todo trapo en La Mareta, anuncia con cara de pánfilo en la rueda de prensa de la Moncloa su nueva y espectacular medida contra la Guerra en Ucrania, el Cambio Climático y el disparado coste de la energía:

«No llevo corbata y he pedido a todos los ministros, al sector público y privado que, cuando no sea necesario, no la utilicen porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es».

Y acto seguido se sube a un Super Puma para recorrer 25 km.

Pretende el muy caradura tapar la subida de la inflación del 10,8%, la mayor tasa en 38 años, haciéndonos creer que quitarse la corbata servirá de algo.

Lo más urticante de la ‘broma’ de la corbata, es que el anuncio del jefe socialista contrasta de forma llamativa con lo que el presidente del Gobierno hacía minutos después, tras esa rueda de prensa.

Y es que el jefe del Ejecutivo se ha desplazado este 29 de julio de 2022 desde el Palacio de La Moncloa a la base aérea de Torrejón de Ardoz en el helicóptero militar Super Puma, es decir, un trayecto que de 25,8 kilómetros.

El mismo recorrido por carretera llevaría unos 23 minutos. El medio utilizado ha sido este helicóptero, que consume entorno a 180 kilos de queroseno, como han explicado fuentes del Partido Popular.

Pedro Sánchez tenía tiempo de sobra para desplazarse en coche. Ir en helicóptero le ha ahorrado apenas 10 minutos respecto a ese mismo traslado realizado en carretera.

Como subrayan desde PP y VOX, el presidente del Gobierno PSOE-Podemos ha intentado distraer la atención de los ciudadanos de un nuevo dato de inflación que confirma los problemas económicos de los ciudadanos.

«Está tratando de vender una realidad a la población que solo están en el imaginario de un dirigente que lleva meses sin pisar la calle por miedo a que la sociedad le diga lo que piensa de él y de su gestión».

El PSOE se ha convertido en un partido de ladrones trileros.