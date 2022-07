Pepa Bueno (El País) se carga al histórico Antonio Elorza por criticar a Sánchez y le censura su último artículo

Mucho presumir en su momento de diario independiente de la mañana.

Pero El País se ha convertido en el periódico dependiente de Pedro Sánchez.

Nada de molestar al inquilino de La Moncloa y quien escriba contra ‘Falconetti’ tendrá que asumir las consecuencias en modo de censura o, directamente, con un despido de la manera más gélida posible.

Y si no que se lo digan a uno de los columnistas con más prestigio y veteranía en el rotativo de PRISA.

Antonio Elorza, tal y como cuenta The Objective, ha sido fumigado del medio dirigido por Pepa Bueno porque no gustaban sus textos en los que se criticaban las políticas de Pedro Sánchez.

En especial, a tenor además de la censura sufrida por su último artículo, por poner en solfa los acuerdos del socialista con el entorno de los independentistas.

Y aunque en esta ocasión sí que se ha cristalizado su salida del medio sito en la madrileña calle de Miguel Yuste, lo cierto es que ya hubo otro intento de apartarle de El País.

Fue en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno cuando le exigió al director, Juan Luis Cebrián, que fulminase de sus páginas de opinión a Antonio Elorza.

Sin embargo, el responsable del diario se negó en redondo y defendió la labor de columnistas como el historiador vasco.

The Objective también reproduce íntegro el artículo que Pepa Bueno censuró a Elorza y del que extraemos en Periodista Digital los pasajes más sobresalientes:

En un país donde los partidos políticos no cuidan demasiado la libertad de expresión ajena, las presiones se multiplican ante la actitud crítica del intelectual no domesticado. Tengo constancia, por habérmelo dicho Juan Luis Cebrián, que Zapatero hubiera querido verme fuera de El País por escribir artículos tales como La insoportable levedad de un presidente o El bulldog, a él dedicados. Al lado de otro colaborador, yo era el hombre a quien más odiaba: todo un honor. Pero la dirección del diario resistió, aun cuando antes no lo hubiera hecho, a mediados de los 90, en una primera emigración temporal a las páginas de El Mundo.