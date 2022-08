Conmoción: muere una reportera de ‘El Programa de Ana Rosa’, ‘Ya es mediodía’ y ‘Viajeros Cuatro’

No está siendo un día nada fácil en los pasillos de Mediaset. El grupo de comunicación llora la muerte de Mónica Domínguez, en la actualidad reportera de ‘Viajeros Cuatro’, que ha fallecido en la madrugada de este sábado después de luchar contra una larga enfermedad. Según ha informado la Cadena SER, la periodista nos dejó en su Ponferrada natal. Su último acto público allí fue durante las pasadas fiestas de Flores del Sil donde ejerció como pregonera.

Los distintos espacios de la cadena, entre ellos ‘Socialité’, han querido despedirse en directo de su compañera con varios homenajes de lo más sentidos. La periodista formó parte de El programa de Ana Rosa, Ya es mediodía, Cuatro al día, Dani & Flo o ¡Qué tiempo tan feliz!, entre otros. Actualmente trabajaba para el programa de viajes de Cuatro por lo que era una vieja conocida de los espectadores. A pesar de su larga trayectoria en Mediaset, Mónica Domínguez comenzó su andadura en la pequeña pantalla en el Canal 8 de Ponferrada.

“Hasta siempre, Mónica. Nosotros no te vamos a olvidar nunca Un abrazo enorme a la familia”, han expresado sus compañeros de Viajeros Cuatro en redes sociales. Por su parte, el Ayuntamiento de Ponferrada también ha querido despedir públicamente a una de sus vecinas más ilustres. En un comunicado publicado en Internet, muestran su más profunda consternación por la noticia y transmiten todo su cariño a la familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carme Chaparro (@carmechaparro)

Carme Chaparro también ha mostrado su dolor en redes sociales. “Acaba de morir esta sonrisa eterna, una de las personas más cariñosas, buenas y transparentes que me he encontrado en esta profesión en la que nada es lo que parece”, comienza expresando la periodista y escritora. “Yo la conocí en ‘Cuatro al día’ y era la luz que iluminaba la redacción. Sé que siempre se dicen cosas bonitas de los que se han ido, pero ella se las merece todas. Eran tan buena persona, tanto… Querida Mónica, no te has ido porque estarás siempre en nosotros. Sigue queriéndonos allá donde estés”, añade.