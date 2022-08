‘El Chiringuito’, sin Pedrerol y advierte en directo: “Es un antes y un después. Rajaría pero metería la pata”

Edu Aguirre y Josep Pedrerol, en El Chiringuito de Mega.

Después de un merecido descanso tras lograr una temporada espectacular, El Chiringuito de Jugones ha estrenado su nueva temporada en Mega este lunes 9 de agosto, el programa deportivo mayor éxito ha regresado a la televisión y han anunciando que será la mejor temporada de su historia. No obstante, el espacio ha sorprendido con la gran ausencia de Josep Pedrerol y Edu Aguirre como presentador.

¿Por qué no ha estado Pedrerol en el primer programa de El Chiringuito de Jugones?… es la pregunta que se hacía todo el mundo en el momento de su regreso, inquietud que se expresaba en las redes sociales.

«Hoy Josep no está, pero hablaremos con él. Tiene una razón para no estar aquí«, explicaba Edu Aguirre ante la ausencia del líder del programa deportivo de Atresmedia. A mitad del programa, el periodista catalán entraba por teléfono para aclarar el motivo que le ha alejado del estreno de la temporada

«Estamos trabajando en algo que es muy importante para este programa. Espero comunicarlo el domingo. En este programa habrá un antes y un después. Estoy trabajando en ello. Además, como yo soy el que no se puede callar las cosas, yo rajaría, lo diría y metería la pata», explicaba Pedrerol el motivo de su ausencia. «Hay unos flecos mínimos que hay que resolver para poder anunciarlo. Espero que tengáis esa tranquilidad, me comprendáis y cuando lo sepáis entenderéis por qué no estoy», añadía Pedrerol.

«También digo que El Chiringuito de Jugones es un programa de un equipo espectacular y el hecho de que no esté es lo menos importante. Y me apetecía mucho de que Edu presentase hoy por muchas razones. Pero al margen de todo, yo el domingo estoy ahí con todos vosotros», concluía el presentador. Posteriormente, el programa iniciaba una cuenta atrás de 5 días, 22 horas y 45 minutos, ante el regreso de Josep Pedrerol el domingo, coincidiendo con el fin de semana de arranque de Laliga.

Datos espectaculares

En la temporada que acaba de finalizar, El Chiringuito de Jugones, el referente entre los espacios deportivos, que emite Mega, repitió como líder temático con un 4,1% de cuota de pantalla. Consiguió su récord de temporada el pasado mes de marzo, cuando marcó su máximo con un 10% y 527.000 espectadores tras el partido de Champions League entre el Real Madrid y el PSG, partido en el que el conjunto blanco remontaba la eliminatoria en los segundos finales.

Además, tal y como les ha venido contando Periodista Digital, su éxito en Jugones de laSexta ha fulminado a la competencia, Cuatro: Mediaset prácticamente ha desmantelado la redacción de deportes de este canal, que era todo un referente en deporte en la pretérita etapa ya de ‘los Manolos’. La salida de Manolo Lama y el ascenso lento pero seguro de Josep Pedrerol marcaron el principio del fin del mítico Deportes Cuatro.