La alergia a la prensa libre provoca que Iglesias retome sus ataques contra Inda, Herrera y Ana Rosa Quintana

No es nueva la obsesión de Pablo Iglesias contra la libertad de prensa.

Pero el fundador de Unidas Podemos, ahora refugiado en ‘La Base’ (Público) sigue empecinado con poder dominar lo que se dice en los diferentes medios de comunicación.

Al ‘marqués de Galapagar’ le produce una severa úlcera estomacal tener que ver y escuchar que todavía quedan en España periodistas que cuentan y cantan las verdades del barquero.

Así que emperrado en poner en la diana a esos profesionales de la información, Iglesias se agarra a un clavo ardiendo para intentar desacreditar a los mismos revelando un dato que considera definitivo para acabar con sus ‘enemigos mediáticos’.

A Iglesias y a su panda de acólitos no se les ha ocurrido mejor idea que revelar los supuestos ingresos salariales de una serie de periodistas en España.

El objetivo está claro, intentar dar la imagen de que esos comunicadores se lo están llevando crudo cuando, y esta es la pura realidad, si ganan los millones que supuestamente esgrimen esos podemitas, será porque así se han hecho acreedores a los mismos.

Amén claro está, de que ese salario anual corre a cuenta de grupos de comunicación privados.

Pero lo mejor de todo es que encima reconocen en el pieza de ‘La Base’ que los datos sobre esos sueldos no los tienen confirmados, sino que se basan en informaciones basadas en otros medios, que tampoco pueden dar fe pública de que sean los ingresos reales.

Y para tirarse al suelo de la risa es cuando el presentador-moderador del engendro, un tal Alfredo Serrano Mancilla, trata de justificar sus afirmaciones con el manido ‘me cuentan’.

El responsable de exponer esos datos de los periodistas y presentadores españoles es un tal Abraham Verduga.

Así fue la parte dedicada a los medios españoles y como entre Mancilla y Verduga se dedican a intentar poner en el disparadero a esos periodistas revelando, insistimos, un dato que es perfectamente legal, por mucho que Iglesias intente hacerlo pasar como si fuese un robo a mano armada.

Al primero al que se ataca es Eduardo Inda:

Seguidamente le tocó el turno a Pablo Motos:

A continuación, fijación clásica con Ana Rosa Quintana:

Tampoco se libra Antonio García Ferreras:

Me dicen que cobra unos dos millones de euros al año. Digo me dicen porque no hay una información al respecto. Son ingresos que están rozando niveles de superricos. Nadie cuestiona su legalidad, pero sí el lugar desde donde hablan estos abanderados de la verdad y de la justicia social.