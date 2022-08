Golpe televisivo: Pedrerol regresa, revoluciona ‘El Chiringuito’ y pone ‘patas arriba’ Atresmedia

Josep Pedrerol está de vuelta. Este domingo 14 de agosto, a partir de las 00:00 horas, en MEGA, el director y presentador de El Chiringuito de Jugones vuelve a ponerse al frente del programa líder temático en una temporada histórica tanto en lo deportivo como para el propio espacio.

Pedrerol dará el pistoletazo de salida de la temporada liguera de una manera muy especial: “Tendremos un plató nuevo que es espectacular, en el que convivirán varios escenarios. Con la información por encima de todo, pero sin olvidar que también somos un programa de entretenimiento”, tal y como informa la cadena.

Pero no solo será el plató que ha puesto ‘patas arriba’ Atresmedia, el periodista deportivo avanza que “este año no habrá tres fichajes, habrá una revolución. Estamos preparando un Chiringuito más imprevisible que nunca. Me quiero sorprender todas las noches y tengo claro que el espectador será más protagonista”. Añade que “las redes sociales del Chiringuito permiten esa interactividad a lo largo de todo el día”.

El conductor de la mejor tertulia deportiva de la televisión explica que el éxito del programa es “estar innovando permanentemente, trabajar mucho y escuchar a la calle. Es el resultado del trabajo de un equipo increíble. No hay nada mejor que ir feliz a trabajar todos los días”. Y en lo personal afirma: “Soy un afortunado”.

Pedrerol no rehúye las críticas y afirma que “nos encantan. Nos activan, nos motivan y nos hacen crecer”. El resultado, como subraya el presentador, es que “Jugones y el Chiringuito se han convertido en los auténticos referentes del deporte”.

La nueva temporada

El domingo, Josep Pedrerol se estrenará con el análisis de la primera jornada de Liga, que también ha arrancado este fin de semana.

A lo largo de esta temporada especial e intensa, con Pedrerol al frente, los espectadores estarán informados de todo lo que ocurra en cada uno de los numerosos eventos futbolísticos nacionales e internacionales: Supercopa de Europa, Liga, Champions League, Mundial de fútbol de Catar, Europa League, Supercopa de España, Copa del Rey y ligas internacionales.

El espacio se podrá ver fuera de España en Antena 3 Internacional y en la versión internacional de ATRESplayer Premium.

Imparable liderazgo

El Chiringuito de Jugones comenzó este lunes 8 de agosto la nueva temporada liderando las audiencias temáticas, tal y como finalizó la temporada pasada: el lunes, fue lo más visto entre las ofertas temáticas con un 4,1% y convirtió a MEGA en líder del late night del universo TDT. Esta línea de audiencias ha ido en aumento, destacando especialmente el miércoles cuando registró un 4,6%, líder una vez más entre las ofertas temáticas con la resaca de la Supercopa de Europa. Estos datos llevaron a MEGA a conseguir su mejor dato del verano (1,7%).

El éxito de audiencias también se trasladó a las redes. El Chiringuito de Jugones ha regresado como elprograma más comentado de la jornada desde el lunes, destacando el miércoles, durante la emisión de la Supercopa, con cerca de 13.000 menciones en Twitter y 7.000 autores únicos.

En la temporada pasada, tal y como les ha contado Periodista Digital, El Chiringuito de Jugones repitió como líder temático con un 4,1% de cuota de pantalla. Consiguió su récord de temporada el pasado mes de marzo, cuando marcó su máximo con un 10% y 527.000 espectadores tras el partido de Champions League entre el Real Madrid y el PSG.