Alfonso Ussía alucina con la portada del ABC en la que se tapan los grandes escándalos del Gobierno Sánchez

Triste, sorprendido, indignado, estupefacto…

Pongan ustedes el adjetivo que deseen en esa misma línea y a buen seguro que acertarán de pleno.

Alfonso Ussía, flamante fichaje de El Debate, alucina sin ambages ante la portada que el ABC se marcó el 15 de agosto de 2022.

Entendiendo el escritor la relevancia que tiene el primer aniversario de la vuelta al Gobierno de Kabul (Afganistán) del régimem dictatorial de los talibanes, precisa que eso es una noticia de carácter internacional, que puede abrir la sección correspondiente, pero nunca ser el tema principal (y único) de la primera plana.

Ussía reconoce que la portada del rotativo de Vocento nunca fue sencilla de manejar debido a sus limitaciones y, por tanto, a saber qué tema llevar en la misma cada día.

Aun así, da nombres de directores que supieron hacer auténticas obras de arte y dar en el clavo a la hora de escoger la información que debía de ir en la página de presentación del medio:

Fueron dos grandísimos directores del diario de los Luca de Tena , la señera familia de Prensa Española , si bien no hay que responsabilizar de su papel secundario en Vocento exclusivamente a los directivos del Grupo Correo , porque los Luca de Tena se rindieron con anterioridad al acoso que padecieron.

Rememora una anécdota de otro medio, El Alcázar, al ignorar un tema de alcance internacional y llevar en su portada la importante lesión de un jugador del Real Madrid:

Y lo enlaza con la susodicha portada del ABC del 15 de agosto de 2022:

Algo de eso he sentido y recordado cuando ha caído en mis manos el ABC del 15 de agosto. Soy leal y leo diariamente, además de El Debate, El Confidencial y Periodista Digital, el ABC y El Mundo , en su versión de papel. Y me ha producido una cierta confusión la portada del diario de Vocento, que obvia todas las noticias escandalosas que se suceden en España cada día, y dedica íntegra su portada a un conflicto, muy importante, que cumple un año, y que nada tiene que ver con los centenares de conflictos que se han producido en España en los últimos días, y que son –o deberían de ser– preferentes en el interés de los lectores de ABC.

No le niega impacto, pero considera que no es una portada dirigida a la audiencia potencial del medio:

La portada es bonita, pero es información preferente de Internacional, no de portada. Se trata de una portada protectora de los escándalos que se originan en España todos los días. Una portada dedicada a los afganos que leen ABC en Kabul y Kandahar, y no a los españoles que lo leen en Madrid, Sevilla o Cantabria, como es mi caso. Me habría interesado más que ABC dedicara una portada al desastre español que escandaliza cada día que pasa. Quizá sea pedir demasiado. Se añora el viejo ABC de la familia Luca de Tena.