Vídeo: el instante en que un padre mata a tiros al ex novio de su hija

En España, Mitch Duckro estaría en la cárcel, acusado de homicidio y penaría entre rejas mucho tiempo, pero en EEUU sigue libre como un pajarito y ni siquiera será juzgado.

El hombre que mató a tiros al ex novio de su hija quedó libre de acusaciones en Ohio, amparado en las leyes de “Stand your ground” (defender su posición) con las que un jurado votó por no presentar cargos.

Toda la escena fue captada por la cámara de seguridad instalada en el timbre de la casa.

La grabación muestra a James Rayl, de 22 años, recibir tres disparos y desplomarse en el jardín.

Momentos antes, estuvo intentando forzar la puerta de la casa en el condado de Shelby donde vive su ex novia.

Exigía a la chica que saliera, y se escuchan voces desde el interior ordenándole que se vaya, pero Rayl mantiene su intento de entrar.

James Rayl intentó allanar la casa de su exnovia y el padre de ella le disparó 3 veces, 2 veces en los hombros y un tiro en la espalda que resultó en la herida mortal que le quitó la vida pic.twitter.com/Ff1XS7jsJM — Cuaima Team Deportes (@cuaimateam) August 29, 2022

Ante la violación a su propiedad, el padre de la joven, identificado como Mitch Duckro, le disparó tres veces, causándole heridas en ambos hombros y en la espalda.

Rayl bajó las escaleras del pórtico antes de caer al suelo. Para cuando llegó la policía, ya estaba muerto.

La grabación del audio de llamada al servicio 911 también es esclarecedora. La joven exclama su profundo miedo: “Está intentando abrir la puerta papá… papá… papá. ¿Está tratando de matarme?”. Además, se le advierte que están armados.

Tras los disparos, agregó: “Papá no hay nada que pudieras haber hecho. Me has salvado la vida”.

Posteriormente, el fiscal Tim Sell informó que el jurado votó 8 a 1 por no presentar cargos contra Duckro.

Que el hombre quede libre de acusaciones se enmarca en la ley “Stand your ground”, que entró en vigor en abril de 2021.

Previamente, una persona debía hacer el intento de retirarse o alejarse antes de disparar. Ahora, la “doctrina del castillo” mantiene que una persona no tiene que retirarse en su casa o vehículo antes de abrir fuego con fuerza letal, si hay una amenaza razonable. Si existen pruebas de legítima defensa, serían los fiscales quienes deben demostrar lo contrario.

Entre los vecinos, no hubo consenso sobre el accionar del padre. “Si entró en la casa, ¿por qué disparó a través de la puerta?”, preguntó Jeff Hereford a la cadena News Center 7, asegurando que no estaba de acuerdo con el informe policial.

Por su parte, Denesa Goings, dijo al canal que creía que el padre de la mujer tenía todo el derecho a disparar un arma ante la amenaza que suponía el joven.