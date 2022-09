Tertsch amarga la despedida de Ónega con un zasca histórico

Fernando Ónega puso punto y final a su carrera radiofónica.

El periodista gallego anunció el 1 de septiembre de 2022 en Onda Cero que acaba su vida profesional delante del micrófono y lo hacía con estas frases edulcoradas:

Es un momento dulce y triste al mismo tiempo porque he cometido un acto de supremo egoísmo. Me he olvidado de que había prolongaciones de los fines de semana, me he olvidado de que había puentes, no he disfrutado de un solo puente en toda mi vida. Querido Fernando: necesitas recordar que se puede vivir, la radio es muy bonita, pero la radio era muy esclava, muy permanente y yo soy un trabajador cansable.