Feijóo: «Sánchez solo ofrece cheques a colectivos a cambio de que le voten»

Está que se sale en las encuestas.

A solo dos días de medirse en el Senado a Pedro Sánchez, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene la certeza de que cada vez tiene más a tiro La Moncloa y que toca, eso sí, redoblar esfuerzos para conseguir el objetivo.

En una entrevista en La Razón este 4 de septiembre de 2022, el líder del Partido Popular deja bien a las claras que el presidente del Gobierno socialcomunista no está dando ayudas por solidaridad, sino por rédito electoral.

Deja bien claro que la primera victoria de ese duelo en la Cámara Alta es suya:

Feijóo recuerda el documento de propuestas que le mandó al Ejecutivo sanchista:

Nada más llegar a la Presidencia del PP remitimos al Gobierno un documento sin siglas, con el escudo de España, que había sido consultado con expertos económicos y en energía. Ya entonces hablamos de rebajar el IVA de la electricidad, de rebajar el IVA del gas, de ayudar a las personas que no hacen declaración de la renta, porque no pueden cargar con una inflación que es la más alta de los últimos 40 años, y de actualizar la tarifa del IRPF para que la inflación no obligue a las rentas medias y bajas a pagar más impuestos.