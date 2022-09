Bolaños, con la pasividad de Ferreras (laSexta), convierte su entrevista en improperios contra Feijóo

Como Pedro por su casa.

En este caso, como Félix Bolaños por su feudo.

El ministro de Presidencia, entrevistado este 7 de septiembre de 2022 por Antonio García Ferreras en ‘Al Rojo Vivo’ (laSexta), tuvo vía libre para soltar toda una serie de improperios contra el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo.

La ‘Brunete Pedrete’ en su máximo apogeo, aunque sea por la pasividad de uno de sus ‘afiliados caviar’

Y todo, claro, con la pasividad de un presentador que dejó a su invitado que llevase los ataques hasta el extremo contra el principal partido de la oposición.

Por supuesto, no es sorpresa, el titular de Presidencia dio como ganador del debate-trampa en el Senado a Pedro Sánchez y acusó al líder del PP de no llevar una sola propuesta y de mentir en cada uno de los datos expuestos durante su intervención en la Cámara Alta.

Lo cierto es que el inicio de la entrevista a Bolaños ya prometía porque después del carrusel de insultos que los ministros de Sánchez han soltado por su boca a lo largo de las últimas semanas, ahora el titular de Presidencia se hacía poco menos que el ofendido:

Me parece muy entrañable cuando el PP se queja de los insultos que recibe con lo que ellos han dicho en los últimos cuatro años.

Lo más aberrante del asunto es que Bolaños quiso vender la imagen de un Gobierno que jamás tira del insulto y que se dirige con respeto a la oposición:

Ayer no hubo insultos. Lo que sucedió es que ayer, en el debate, hubo una primera parte en la que el presidente del Gobierno comentó cuál es la situación en Europa, cuáles son las incertidumbres, cuáles son las medidas que está tomando España en línea con la Unión Europea. Y hubo una segunda parte del debate donde, sin faltar, se le dijo literalmente al señor Feijóo, declaraciones suyas que había hecho durante los últimos meses. Al señor Feijóo se le puso frente al espejo y me da la sensación de que no está muy acostumbrado a que se le digan las verdades.