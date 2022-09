La interminable palabrería de Robles para no responder a Griso si será candidata del PSOE en Madrid

Ni el mejor Cantinflas lo hubiera podido hacer mejor.

Margarita Robles, a la sazón ministra de Defensa, pasó por el plató de ‘Espejo Público’ (Antena 3) para ser entrevistada por Susanna Griso.

La socialista dedicó varios minutos a poner a caldo al PP a cuenta del bloqueo existente en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero lo jugoso iba a estar al final del cara a cara con la presentadora de la primera cadena de Atresmedia cuando esta le preguntó por la posibilidad de concurrir a las elecciones a la Comunidad de Madrid.

Y es que, una vez más, el nombre de Robles vuelve a estar en las quinielas del PSOE para ser candidata a alguna de las plazas importantes de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023.

Uno de los feudos que en Ferraz tienen metido entre ceja y ceja es la Comunidad de Madrid y la responsable de Defensa es de las que cuenta con un buen cartel para que los socialistas eviten el enésimo ridículo en las urnas.

El problema es que Margarita Robles, como muchos otros militantes y simpatizantes del PSOE, es consciente de que enfrentarse en las urnas con Isabel Díaz Ayuso es prácticamente sucumbir a una derrota sin paliativos.

Así que ante la pregunta directa de Susanna Griso sobre si encabezaría la plancha electoral de los socialistas a la Puerta del Sol, Robles se parapetó en una interminable respuesta para no decir que ella renunciaba a probar ese cáliz electoral:

La propia presentadora de ‘Espejo Público’, viendo que la ministra de Defensa se perdía en un discurso sinfín, optó por dar ella misma la respuesta que su entrevistaba demoraba:

Entiendo que eso es un no me veo ahí.

Donde sí estuvo locuaz Margarita Robles fue cuando le cuestionaron por la propuesta de Yolanda Díaz, titular de Trabajo, de poner un tope al precio de los productos considerados básicos.

La titular de Defensa afeó la posición de la política populista por querer invadir competencias de otros ministerios como el de Agricultura a cuenta del precio de los productos básicos:

Cuando uno está en un órgano colegiado pues puede tener opiniones particulares, pero hay ministros que son los competentes, que son los que técnicamente saben todo y son los que tienen que tomar las decisiones. La titular de Trabajo quiere entrar en algo que no le corresponde. Sé que la señora Díaz hace las propuestas con la mejor voluntad, pero detrás hay una serie de requisitos técnicos que también hay que considerar. No me gusta que se quiera patrimonializar el hecho de estar al lado de los más vulnerables.