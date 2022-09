Fortes suelta en El País toda su rabia contra quienes le acusan de ser servil con Sánchez

Está que rabia.

El presentador de ‘La Noche en 24 Horas’ (Canal 24 Horas), Xabier Fortes, está que rabia ante las críticas recibidas por su entrevista a Pedro Sánchez y, más en concreto, por su frase al presidente del Gobierno cuando creía que el micrófono ya estaba cerrado.

Así que, ni corto ni perezoso, se refugia este 15 de septiembre de 2022 en las páginas de El País para responder a todos aquellos que le han puesto a escurrir.

El problema es que quien fuera punta de lanza de los famosos ‘viernes negros’ lo hizo a su estilo, tarifando.

Primero, eso sí, comenzó remontándose a su infancia:

Una vez establecido el contexto que a él le interesa, el entrevistador defiende que su frase, lejos de demostrar su servilismo, solo buscaba un reconocimiento a lo que él entendió como un impecable trabajo periodístico al tener 35 minutos a Pedro Sánchez:

Sirva esta digresión para referirme al también encrespado coro político, mediático y tuitero generado tras la entrevista en directo que hice al presidente del Gobierno el pasado martes, que además era 13. Seguro que algo influyó. Nunca estuve tan convencido antes de una entrevista, pasase lo que pasase, de que, al igual que al forastero del cuento, algunos me iban a tratar de correr a gorrazos. Lo que no me podía imaginar es que, lejos de criticar el contenido de la misma, las preguntas o las formas, el furibundo ataque se centró en una habitual y retórica frase hecha tras la despedida para romper el hielo, cuando ya el micrófono debería estar cerrado; un “bueno, bien, ¿no?”, como quien dice “no ha quedado mal” o “pues se me ha hecho corta”, lo que ustedes quieran.