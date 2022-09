Carlos Herrera airea la relación íntima entre don Juan Carlos e Isabel II y hunde a TVE y a Sánchez

Carlos Herrera lo contaba en la COPE este pasado lunes 12 de septiembre, pero no lo hacía en su programa. Herrera participaba, minutos después de las 7 de la tarde, en La Linterna de Ángel Expósito para aportar algunas claves sobre la invitación al Rey emérito Juan Carlos para asistir al funeral por la Reina Isabel II de Inglaterra.

Tal y como constataba Periodista Digital, la estrella de COPE contaba a su compañero que su fuente “generalmente bien informada” le había puesto en conocimiento que la Embajada de España en Londres había recibido una invitación para el funeral, a nombre de don Juan Carlos y doña Sofía. Una información que se hacía pública en Herrera en COPE a las 6 y media de la mañana.

No precisaba, sin embargo, si era el Gobierno británico (Foreign Office) quien había cursado la protocolaria misiva o si bien procedía directamente de Buckingham Palace, pero lo que sí dejaba claro a Expósito es que su información (que el Emérito quería asistir al funeral y que se le iba a invitar formal y oficialmente) era la correcta pese a los desmentidos que sobre ella habían realizado los “medios sanchistas”, decía literalmente Carlos Herrera.

En este sentido, la estrella de COPE arremetía directamente contra Televisión Española (TVE):

“Cuando es lo hemos contado esto esta mañana [por el lunes], rápidamente se han puesto unos cuantos a negar esa evidencia. Televisión Española ha dicho una cantidad de estupideces propias de secretarios de prensa de Pedro Sánchez y compañía”.

Continuaba Herrera:

“Y ahora mismo se han tenido que recoger todas las tonterías porque efectivamente a una hora de la tarde determinada, la Casa Real hace público que efectivamente esa invitación ha llegado, cosa que podía haber hecho esta mañana pero no lo ha hecho. Cuando la comunicación de esa invitación se ha hecho oficial, fuentes bien informadas también me dicen que el Rey Juan Carlos mostró su interés por ir. Es decir, dando a entender que cuando te invitan a una cosa como esta hay que decir que sí”.

Y concluía sobre el funeral:

“La noticia está en que él solo o en compañía de la Reina [Sofía] el Rey Juan Carlos va a estar en las exequias de su prima Lilibeth”.

Y llegaba el momento de la gran revelación de Carlos Herrera sobre la desconocida e íntima relación entre el Emérito español y a Reina de Inglaterra:

“Juan Carlos sentía una especial predilección por su prima Lilibeth. Estaban muy unidos, cuando el Rey Juan Carlos, ya abdicado, iba a Londres por cuestiones de ocio personales siempre la llamaba”, decía Herrera.

El locutor de cope continuaba sus revelaciones sobre la relación entre ambos monarcas:

“Ella le decía Juanito, eres el único que me llamas cuando vienes por aquí porque vienen todos pero no me llama nadie, nada más que tú, vente a comer conmigo. Y entonces comían allí en un comedorcito de Buckingham, supongo que espantosamente, y después la Reina ya se iba a sus labores”.

Y concluía arremetiendo contra el presidente del Gobierno:

“El Gobierno no ha desmentido que Sánchez se quiera colar por medio porque ya sabes que un foco le gusta mucho. Evidentemente ahora no con la presencia de Juan Carlos no va a tener esta tentación Pedro Sánchez”.