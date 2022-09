Escándalo en Telecinco: Nacho Palau culpa a Supervivientes de su cáncer y prepara demandas

Atención porque vienen curvas para Telecinco: El ex de Miguel Bosé, y concursante de la última edición de Supervivientes, Nacho Palau estudia demandar a la cadena por supuestamente no haber tenido las suficientes atenciones médicas antes y durante su participación en el reality de la isla hondureña.

A Palau se le ha detectado hace unas semanas un cáncer de pulmón. Tal y como explica Informalia y les contamos en Periodista Digital, “la verdad es que Nacho ya vino malo de la isla. Y no solo eso: dio muestras de no estar bien. Sin embargo, los médicos del programa lo achacaron a las duras condiciones del programa. ‘Nacho llamó a los médicos en varias ocasiones para decir que no se encontraba bien, que se sentía muy débil y le costaba respirar. También que le dolía la zona de la cadera y espalda’, asegura a la citada publicación una de las personas que ha convivido con él en Honduras”.

El relato continua: «Los médicos llegaban, le veían, le hacían alguna prueba y poco más. Siempre le dijeron que era una alergia y claro, allí sin comer, durmiendo mal y en esas condiciones, no veían nada raro. Dijeron que era lo normal».

Pero, una vez en Madrid, Nacho descubrió lo que verdaderamente le pasaba. Solo tuvieron que pasar unos días y el diagnóstico estaba sobre la mesa. Fue llegar, hacerle las pruebas pertinentes y esperar los resultados. De ahí que, según cuenta Informalia y refiere fuentes internas de Mediaset, «en Telecinco tienen cierto temor a que Palau pudiera pedir algún tipo de responsabilidad al programa por considerar que no contó con la mejor atención médica, la que realmente requería», nos dicen.

Por ahora no hay nada de esto, pero en la cadena saben que el exnovio de Miguel Bosé podría entender que si se le hubiera prestado más atención a sus quejas y se le hubiesen realizado más pruebas se le podría haber detectado antes el problema y se hubiera evitado llevar al límite con condiciones extremas su ya delicado estado de salud», nos indican.

Hay que recordar que para poder formar parte del grupo de concursantes que viajan a Honduras se les realizan exámenes supuestamente muy exhaustivos, pero nadie le detectó nada. Aun así, Nacho está «tranquilo», aunque algo asustado, y «muy esperanzado», en el sentido de que el tratamiento al que se le está sometiendo funcione.

Durante las primeras sesiones de quimioterapia decidieron dejarle ingresado. «Estaba muy débil», cuenta la citada publicación. Pero ahora ya se encuentra mejor. De hecho, está en su casa al cuidado de su chico, Christian, y su madre. Además, justo estos días se ha sabido que había acercado posiciones con Miguel Bosé y que incluso él había mandado a sus dos hijos a España para que le apoyaran y le dieran mucha fuerza con el tratamiento. Y, al parecer, lo están consiguiendo porque por el momento se encuentra mejor, aunque le queda una larga lucha.