Ayuso: «El proyecto de Sánchez es la carcoma, eliminar todo lo que da sentido a España»

Clara y directa.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, aborda varios asuntos de actualidad en una extensa entrevista en La Razón y de la que glosamos algunos de los aspectos más relevantes en Periodista Digital.

La líder del PP madrileño tiene claro que, si por ella fuera, no estaría por la labor de imponer un impuesto a las energéticas. Pero aclara que entre la propuesta de Pedro Sánchez en España y la de la Unión Europea se queda con la segunda:

Soy partidaria de no gravar nada y hay intervenciones en el libre mercado que luego tienen efectos más perjudiciales. Si tengo que decantarme entre la propuesta de la UE o la de Sánchez, dejando claro que no me gusta ninguna, prefiero la que plantea la Unión Europea, que opta por gravar los beneficios y no la facturación. Y prefiero, como propone la UE, que el destino final de los fondos recaudados sea reducir directamente el coste de la factura de los ciudadanos, y no que el dinero se lo quede Hacienda, como quiere Sánchez. En cualquier caso, mi posición es que todo lo que no sea reducir gastos y reducir impuestos son sólo apaños, que benefician más al Gobierno que al ciudadano.