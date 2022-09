Alfonso Rojo: “Feijóo se equivoca, porque en Cataluña hay que imponer la Constitución sin cordialidad ni gaitas”

Ninguna nación del mundo prohíbe a sus hijos estudiar en la lengua oficial del Estado.

Esta aberración solo ocurre en España. En concreto en Cataluña, dónde reside la sexta parte de la población española.

Los miles de personas que salieron este domingo a las calles de Barcelona reclamaban un derecho garantizado, en teoría, por nuestra Constitución y refrendado, también en teoría, por los tribunales de Justicia.

Que esto suceda en un miembro de Unión Europea, teóricamente democrático, es aberrante.

Y que Alberto Núñez-Feijóo no acudiera a la manifestación, donde sí estuvo Santiago Abascal, es un tremendo error.

La ausencia de Feijóo refuerza los argumentos de quienes sostienen que, al igual que Rajoy, será un presidente blando y sin ideología, poco dispuesto a dar la batalla cultural.

No lo sé, pero lo de ayer es un mal síntoma, porque España no sólo necesita buena gestión, sensatez y eficacia en la economía. Precisa un giro ideológico profundo.

Por complejos, mezquinos intereses, cálculos políticos o cobardía, desde hace medio siglo, uno tras otro, han transigido con el separatismo.

Que haya miles de familias catalanas dispuestas a dar la cara frente a un sistema opresivo es un rayo de esperanza.

Pero esas familias no pueden ni deben pelear solas.

Que no estuviera el PSOE con los oprimidos es normal, porque hace ya bastante que el socialismo español anda por el lado equivocado de la Historia y se abraza a quienes anuncian que volverán a dar otro golpe separatista y hostigan a niños, por formular el deseo de estudiar en español. Aunque sea un mísero 25%.

Que no estuviera Feijóo, es para hacérselo mirar.

No valen las medias tintas cuando ciudadanos españoles exigen libertad.

Para sacar a Sánchez de la Moncloa, para que el padre de Canet no vea pisoteados los derechos de su hija y acaben las políticas de claudicación del Estado con los fanáticos que mandan en Cataluña o el País Vasco, hace falta que Feijóo gane las elecciones dentro de un año.

Vale, pero a mi me da la impresión de que si para acceder a La Moncloa no necesita el apoyo de VOX, el líder del PP no va a entrar a saco.