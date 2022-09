Garzón sigue quemado con el hostión propinado por una nutricionista: «Charlatana»

El comunismo le tiene cegado.

Alberto Garzón no digiere las críticas, tiene intolerencia suprema a aceptar que existan opiniones contrarias a sus planteamientos y no duda en sacar su mala leche.

Después de que su tanda de nuevos consejos alimenticios tuvieran cumplida respuesta por parte de una nutricionista en Telecinco, al ministro de Consumo no se le ocurrió mejor idea que salir a ese rincón de llorar que tienen los mediocres para defender su propuesta.

Eso sí, lo hizo a su estilo, tarifando contra la cadena en cuestión y contra la especialista que se atrevió a refutar sus consejos en materia alimenticia, a la que tildó de «charlatana».

Y ya de paso, como el suflé de su cabreo no parecía rebajarse, en la noche del 21 de septiembre de 2022 se marchó a ‘El Objetivo’ (laSexta) para recibir los mimos de Ana Pastor y poder hablar largo y tendido de formación nutricional en los colegios y cargar contra el partido que preguntó por esa iniciativa, VOX.

Lo curioso del caso es que la cuestión planteada por el partido de Santiago Abascal no es precisamente de ahora, sino del 8 de julio de 2022, aunque Garzón quisiera presentarlo como una pregunta que se le hubiese ocurrido ahora mismo a VOX:

En el plató de la segunda cadena de Atresmedia dio rienda suelta a su obsesión contra VOX y contra todos aquellos que ponen en solfa sus propuestas:

Bueno, estamos hablando de la pregunta de un grupo parlamentario de la extrema derecha que lo mismo no quiere la información nutricional como no quiere la de conocimientos sexuales como quizás llegue un día que no quiera la de matemáticas o ciencia. Es absurdo, es totalmente incomprensible. Lo que es evidente es que las medidas y recomendaciones que ponemos en marcha para que la población tenga esa información están basadas en la ciencia, en un comité científico, que lo que te dice es que aquí tiene usted la evidencia científica acumulada durante las últimas décadas que dice que si usted come más frutas y más verduras y menos productos industriales ultraprocesados, su esperanza de vida será mayor, va a tener menos enfermedades, menos hipertensión, van a tener menos posibilidades de desarrollar un cáncer. Esa es la información nutricional.