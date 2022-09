Espinosa de los Monteros cierra definitivamente la puerta a Macarena Olona en VOX: «Es el fin del camino»

Lejos de calmarse la tormenta, la misma arrecia con más fuerza a cada declaración que se realiza.

La salida de Macarena Olona de VOX a finales de julio de 2022 alegando motivos médicos y su posterior anuncio de querer volver a la primera línea de la política no ha hecho más que provocar tensiones dentro de la formación de Santiago Abascal.

Sin embargo, este 22 de septiembre de 2022 la dirección del partido ha dicho basta y le han dado con la puerta en las narices a la que fuera su candidata a la Junta de Andalucía.

El detonante ha sido la entrevista concedida al diario ABC en la que Olona llega a dar crédito a que Santiago Abascal ha dudado de la enfermedad por la que abandonó sus responsabilidades políticas.

El portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, se mostró así de tajante:

Lo cierto es que Olona se despachaba a gusto en el diario ABC en una larga entrevista en la que llegaba a dar credibilidad a los rumores sobre que Santiago Abascal había puesto en solfa que su enfermedad fuese real:

Ese análisis ya lo he escuchado estos días a la vista de las declaraciones de Santi. ¿Santi está negando mi enfermedad? Me gustaría que lo dijese abiertamente, si es así. Desde luego es una de las cuestiones que le voy a preguntar en esa reunión, porque no lo entendería. Mi salida se produjo de la mano.

Olona fue más allá en esa entrevista y pidió a los líderes de la formación a que aclarasen si aprovecharon la enfermedad para dejarla fuera de juego_

Niega haber tenido problemas con otros dirigentes de VOX, aunque al mismo tiempo asegura que no va a airear cuestiones internas:

Critica que haya habido militantes de VOX que tuvieran que abandonar el partido porque la dirección no tolerase sus críticas:

En cuanto a personas que estarían o que habrían estado en VOX y que por desavenencias, por circunstancias y a lo largo de toda España, ya no están en el proyecto, escucho siempre las mismas palabras: falta de democracia interna, y el tratamiento, cuando se eleva la voz, por parte de la organización del partido… no se considera que se trate con respeto. Soy muy consciente de que el puesto más complicado en un partido, sin lugar a dudas, es el de secretario general. Pero para ser alternativa un partido nunca puede ser excluyente. Hemos visto ejemplos en partidos más mayores de a qué lleva la exclusión. No es algo que los votantes entiendan. No entienden que se antepongan los egos personales a la finalidad del proyecto. Necesitamos unidad y necesitamos todas las manos posibles para luchar. Manos que luchen y que estén dispuestas a arremangarse no sobran.