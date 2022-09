Mónica López vuelve a El Tiempo en TVE bajo un chaparrón de críticas por su sectarismo

Lleva ya casi dos semanas dando de nuevo la información de El Tiempo en TVE.

Mónica López, más conocida por ‘Isobaras‘, retornó en esta nueva temporada a su anterior cometido, el de ofrecer las previsiones meteorológicas a la audiencia de la televisión pública.

Cierto es que la periodista cuenta con una gran legión de fans y que han celebrado su vuelta al terreno que ella mejor domina.

Sin embargo, no todo han sido parabienes para López, a la que también han afeado que en su momento se significara en materia política con un programa, ‘La Hora de La 1‘, que tenía un marcado sesgo socialcomunista.

Incluso, hay espectadores que no están conformes con el hecho de haber insertado la información de El Tiempo dentro del propio Telediario:

Para mí es una profunda decepción, te tenía en alta estima como a muchos otros, que en estos últimos años he empezado a aborrecer, y a los que encima les pago el sueldo para que me mientan en la cara, x ganarse las judías y pagar las facturas se han convertido en la voz de su amo

Antes era información Meteorológica, ahora: vamos a contar mentiras, tralará.Desde el Mediterráneo he dormido con ventanas cerradas x el fresquito 25 grados en habitación y muy x debajo en el exterior. MENTIRA PARA METER MIEDO, decir que han sido noche agobiante,el domingo si

Me encantabas cuando estabas en el telediario con el tiempo . Perdiste toda tu credibilidad cuando presentaste el programa de las mañanas y fuiste tan parcial .

Pues sinceramente y se que no tiene que ver una cosa con la otra, pero después de comprobar tu sectarismo y falta de imparcialidad en el programa que te dieron, verte en la TV no es plato de buen agrado.

Hace unos años era uno de tus fans, pero con tu paso a las mañanas de la 1 me convenciste de que eras una trepa, capaz de decir cualquier cosa para quedar bien con los jefes. Ya no me gustas, guapa.

— Eduardo Conde Nova (@CondeNova) September 14, 2022