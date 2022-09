Carlos Dávila destapa la estrategia de acoso sinfín del PSOE contra el PP de Feijóo

Se dice en el acervo castellano que quien avisa no es traidor.

Y bien harían en el PP en hacer caso de lo que cuenta Carlos Dávila en su artículo en OkDiario.

El periodista, que siempre bebe de excelentes fuentes, advierte severamente a los populares que se tienten las ropas ante la que se le avecina con un PSOE que va a recurrir a todas las artes y artimañas para socavar las opciones electorales de los conservadores.

Para empezar, una pequeña muestra:

Le preguntábamos el miércoles un muy reducido grupo de periodistas a un dirigente regional del PP hasta dónde creía el equipo de Feijóo que iba a llegar Moncloa en su ataque a lo que ellos representaban. La respuesta no se cortó un pelo: “Hasta donde la imaginación les dé, seguro que no se pararán en barras”. Y mostraba un ejemplo: “Hace unos días -nos dijo- han hecho circular desde la sede del PSOE regional una fotografía en la que aparezco con una chica menor en una actitud simplemente amistosa, pero ellos han dejado correr que es algo más que eso”. Este dirigente, que se juega la vida política personal y la de su región en las elecciones del próximo 28 de mayo, nos advertía, sin embargo: “No me amedrentan, no voy a salir al ring con las manos atadas a la espalda”.