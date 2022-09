Juanma Moreno: «Sánchez y Montero, si pudieran, aplicarían un ‘155 fiscal’ en Andalucía para obligarnos a subir los impuestos»

Es uno de los políticos de moda en España.

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha puesto a su territorio en el punto de mira del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez ante el anuncio de poner fin al impuesto de Patrimonio.

En una extensa entrevista en el diario El Mundo este 25 de septiembre de 2022, el dirigente del Palacio de San Telmo, tiene claro que se mira con recelo desde la orilla de la izquierda su rebaja fiscal.

El líder del PP andaluz considera que el Ejecutivo central tiene la potestad para garantizar los derechos bajo un principio de equilibrio, sin tener que recurrir al famoso artículo 155. Pero también es consciente de que el jefe del Ejecutivo estatal retorcería la maquinaria legal para ir contra Andalucía:

No tengo dudas de que Sánchez y Montero aplicarían un ‘155 fiscal’ en Andalucía, si pudieran, para obligarnos a subir los impuestos.

Moreno asegura que este impuesto de Patrimonio impedía que muchos británicos, a pesar de pasar en Andalucía largas temporadas, se censaran fiscalmente en su comunidad:

El presidente andaluz echa sus cuentas y el dinero que se podría obtener con su atractiva medida no es moco de pavo:

Evidentemente esto es un efecto llamada para la enorme población flotante que ya hay en nuestra tierra. El teletrabajo disparó el número de ejecutivos y de CEOs extranjeros que viven en Andalucía, pero ninguno cotiza aquí. Si lo hacen, dejarán unos ingresos que no serán sólo para Andalucía, porque la mitad del IRPF va para el Estado, que sale beneficiado por la reforma.

Por cada residente extranjero con patrimonio que decida establecer su residencia en Andalucía recaudamos en torno a 70.000 euros. ¡Por cada uno 70.000 euros en IRPF e impuestos indirectos! En definitiva, nos gustaría que miles de extranjeros que tienen segunda residencia en Andalucía dieran el paso. Y no sólo extranjeros, también nacionales: hay vascos, madrileños y catalanes que tienen segunda residencia aquí, en Cádiz o en Málaga y no se censaban por el impuesto.

Moreno no tiene problemas en que el impuesto se quitase en toda España, pero también sabe que el Gobierno de Sánchez querría igualar a todo el territorio con unos impuestos asfixiantes:

Me parecería magnífico que el Gobierno hiciera eso, pero lo que está diciendo es lo contrario. Ya ha anunciado un nuevo impuesto a las fortunas. Y las comunidades socialistas se van a encontrar con el impuesto de patrimonio y el nuevo gravamen.

Ante las críticas de que si Andalucía ha entrado en la confrontación con Madrid y Cataluña, Moreno rechaza tal acusación:

Yo no he entrado en confrontación, sino que compito con ellos. Decía Federer, al anunciar su retirada, que daba las gracias a sus adversarios y rivales deportivos porque juntos habían elevado el tenis a las cotas más altas de su historia. Pues esto, competir [fiscalmente], hace grande a España. Y al final, lo que nos dice el banco de pruebas de la pasada legislatura es que bajando impuestos se sube la recaudación. Eso nadie, con los números en la mano, me lo puede discutir.