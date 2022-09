Alfonso Rojo: “Lo acongojante de la victoria de la derechista Meloni en Italia, es la reacción de los periodistas en España”

Giorgia Meloni ha arrasado en Italia.

Y con ella la derecha, que copa 250 diputados de los 400 del Parlamento; y 125 de los 200 escaños del Senado

Es llamativo que Fratelli d’Italia, que viene a ser el hermano transalpino del VOX de Santiago Abascal, haya pasado del 4% de los votos a más del 25%, pero más chocante me parece la reacción que han tenido los periodistas y medios de comunicación españoles.

El País, que en 2014, cuando Podemos -que llegaba apadrinado por los torturadores chavistas y cuya televisión y teléfonos móviles pagaban los ayatolas de Irán- dio la sorpresa con cinco eurodiputados, tituló diciendo que el partido de Iglesias era una ‘refrescante sorpresa’, afirma hoy que la UE se encontrará en los próximos días a uno de sus países fundadores gobernado por un partido “nacido en la estela del fascismo de Mussolini”.

Y se escandalizan los sanchistas del Grupo PRISA, los mismos que consideran tan poco relevante el pacto del PSOE con los terroristas de ETA y sus apaños con los golpistas catalanes que jamás lo citan, de que en Italia, no se le califique de ultraderechachista peligrosa a Meloni y ni se aplique un cordón sanitario a su partido.

Los del El Mundo titulan: «La ultraderecha arrasa y podría encabezar un Ejecutivo por primera vez desde Mussolini”.

El Español de Pedrojota, el amigo de Zapatero, habla de ‘sombríos resultados’.

El Confidencial afirma que Meloni, es “el último clavo en el ataúd de Europa”.

De la TVE del lechero ‘Fortes’, La Sexta de Ferreras, Wyoming y Evóle, la Cadena SER de Barceló y otros compadres no les hablo, porque tengo por costumbre no consumir productos contaminantes, pero no es complicado imaginar por dónde respiran.

No les hagan caso. A ninguno. No se alarmen. Con Meloni o sin Meloni, no viene el apocalipsis.

Lo nuestro, lo que nos debe preocupar y hasta dar miedo, es que Pedro Sánchez y su chusma, sigan en el poder.