Raúl del Pozo reprocha al PSOE sus vacilaciones para acabar con la okupación

En plena semana monolítica sobre fiscalidad, Raúl del Pozo abre la puerta, nunca mejor dicho, a otro asunto de capital relevancia.

En su sección de los viernes en ‘Más de uno’ (Onda Cero), ‘¡Viva el vino!’, el escritor y periodista reflexiona sobre la okupación y las vacilaciones que ha mostrado el PSOE a la hora de adherirse a la propuesta del Partido Popular para acabar con este problema.

Y es que en el seno de los socialistas anidaba el temor a que se les viese como una formación que, en vez de luchar contra el fenómeno de los okupas, se dedicaba a desahuciar por doquier.

Del Pozo deja bien claro quién es un okupa:

Se llaman okupas a los que se apoderan de las viviendas mientras los dueños se van de vacaciones o a la compra. Hay ciudadanos que después de estar toda una vida pagando una casa no pueden vivir en ella. Los okupas pertenecen a una contracultura que incitaba a okupar viviendas deshabitadas y después también a donde vivía gente, amenazaban con quemar las casas si no las cedían y la poli no les podía poner las pulseras porque les acusaban de allanamiento de morada. En la pancarta rotulaban «tenemos derecho a un piso, si no nos lo dan, lo cogemos».