Carlos Cuesta alerta del terror socialista: «¡Cada vez que llega el PSOE, quiebra España!»

Carlos Cuesta, periodista de Libertad Digital, analiza la propuesta de Presupuestos Generales del Estado de 2023 del Gobierno PSOE-Podemos.

Asegura que son unas cuentas que marcan un aumento del gasto público cuando España está a la cabeza como la peor economía avanzada:

Son unos Presupuestos diseñados para saber que tú no te vas a tener que encargar de arreglar el destrozo . Pedro Sánchez cuenta con que va a perder las elecciones y quiere hacer un último alarde. Y si funciona, si sale cara, pues bien y si sale cruz, pues que lo pague el siguiente. El problema es que el que se irá de Moncloa es él y los demás seguiremos en nuestras casas.

Cuantifica que el déficit de este año, en el mejor de los casos, se disparará hasta el 5%, unos 55.000 millones de euros:

Cuesta resalta que cada vez que el PSOE tiene el poder, acaba dejando arruinada a España:

Y por cierto, ya se ha convertido en toda una tradición en el PSOE, vez que llega el PSOE, vez que España se queda quebrada. Yo no sé qué tipo de amnesia profesan sus votantes.

Igualmente, Carlos Cuesta también reparte estopa contra los ministros de Unidas Podemos, a los que considera gente que jamás han tenido a bien trabajar:

No hay comunista al que se le haya deslizado una gota de sudor por la cara, lo digo literalmente. Esto de trabajar y ganarte los ladrillos con el sudor de tu frente, esto no es para ellos. Ellos no han pensado en la vida en trabajar. Una persona como Irene Montero cómo va a defender la propiedad si ha conseguido un casoplón sin pegar un palo al agua. ¿Cómo va a defender el esfuerzo si ha llegado a ministra siendo pareja de…?