Carlos Herrera se moja sobre los «zotes» del colegio mayor: «Es otro bulo del culo»

Colea el asunto del colegio mayor Elías Ahuja y la novatada machista.

Aunque la izquierda quiso apropiarse del relato, la verdad es que se está dando la vuelta a la tortilla después de comprobar como el Gobierno se pone histético con este caso, que no deja de ser una vulgaridad, pero en cambio corre un velo sobre hechos más relevantes como las menores abusadas en Baleares o en Valencia.

El director de ‘Herrera en COPE‘ fue tajante en su arranque y dijo bien a las claras que el Gobierno socialcomunista pretender repetir el famoso bulo del culo:

El locutor almeriense no disculpa la barrabasada de improperios soltada por los alumnos del Elías Ahuja, pero cree que también por parte de la izquierda política y mediática se ha desorbitado la cuestión:

Carlos Herrera subrayó el hecho de que las propias agredidas verbales aseguraron que aquello formaba parte de una tradición y que no había que darle más vueltas al asunto:

Las agredidas lo han dejado claro, que se trata de una tradición fiestera, y han demostrado más madurez que algunos aún se están mesando los cabellos y que hasta quieren poner en marcha la Fiscalía. ¿Por qué no os preocupáis así por las que viven en Irán, por qué no os preocupáis por los estudiantes de la autónoma de Barcelona, por los chavales de S’ha Acabat a los que los independentistas no es que les digan cosas, sino que directamente les agreden?»