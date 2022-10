Luis Ventoso recuerda un turbio episodio de Irene Montero por ir de subidita con la cafrada del colegio mayor

No está para nada de acuerdo con la cafrada de los alumnos del colegio mayor madrileño.

Pero tampoco deja libre de culpa a la ministra de Igualdad.

Luis Ventoso reparte desde su tribuna en El Debate palos a mansalva a los estudiantes y a Irene Montero:

Una perfecta imbecilidad es también lo que han hecho los internos del colegio mayor Elías Ahuja de Madrid, poniéndose a corear burradas impresentables desde la fachada del centro, dirigidas al centro femenino de enfrente. A nadie le puede parecer bien su festival de cánticos escatológicos de cutre soniquete machista. La dirección del colegio, que ostentan los agustinos, ha tomado medidas disciplinarias y ha condenado esas conductas. Todos los partidos, desde la ultraizquierda de Podemos a los conservadores de VOX, han repudiado lo sucedido. El acuerdo es universal: no se puede admitir algo así en una sociedad civilizada del siglo XXI.

No obstante, precisa, la historia queda coja tal y como la han contado determinados medios:

En primer lugar, no se ha contado en toda su extensión. Los chicos y chicas de los dos colegios son amigos, no era una agresión, y cada año repiten este rito –lamentable–, que denominan «La Granja». Ellos hacen el animal –en efecto de manera inaceptable– y ellas les responden con cánticos (y la mayoría riéndose). De ahí a asegurar que se ha fomentado «la cultura de la violación», como dice Errejón, media un trecho. Las propias alumnas han restado importancia a lo sucedido (que insisto, no se debe permitir nunca).