Carlos Dávila: «La ley de la memoria democrática del chequista Sánchez convertirá a España en un nuevo cementerio»

Sin rodeos.

Carlos Dávila deja bien a las claras en su tribuna en Okdiario que está diametralmente en contra de la llamada ley de memoria democrática que el 5 de octubre de 2022 recibió el espaldarazo del Senado:

La Ley aprobada el miércoles en el Senado llamada de la Memoria Democrática, es el más grave suceso acaecido en España desde que, apenas estallada ilegalmente la II República, las hordas se emplearan a fondo en Madrid y en toda España quemando conventos, “paseando” por ir a misa a todo el que aparentemente no compatilbizaba con su crueldad, y estableciendo un régimen de terror que incluso el pusilánime Ortega y Gasset (lo fue en aquellas primeras semanas republicanas) no pudo por menos que condenar, eso sí, ambiguamente. “No es esto, no es esto”. Tardó tiempo en enterarse.