Rita Maestre se escandaliza por los gritos en un colegio mayor y las redes le recuerdan su silencio con las menores abusadas en Valencia

Fue a por lana y salió trasquilada.

Rita Maestre, la antaño conocida como la ‘asalta capillas’ o ‘Rita, la que se quita’, quiso aprovechar el asunto del Colegio Mayor Elías Ahuja para meter su cuña política y convertir los gritos zafios y ordinarios de unos zotes en poco menos que una violación a gran escala.

El problema para la de Más Madrid es que las redes le acabaron recordando que menos escandalizarse por una novatada soez y más estar pendiente a condenar hechos que sí tienen que ser condenables como las violaciones a las menores tuteladas de Valencia y Baleares:

Tápate un poquito si tienes algo de vergüenza, que los gritos de «arderéis como en el 36» que hicisteis al allanar la capilla no eran una broma pactada con nadie. *¿Si alegan que «no recuerdan la literalidad de lo gritado» todo olvidado como contigo, caradura?

Los gritos no son violaciones. Y te lo dice alguien que sufrió una violación con 19 años. Dejad de frivolizar con la violencia sexual. Gracias. https://t.co/3aOnklnRGF

No, Rita, los gritos no son violaciones. Frivolizar con algo tran grave está muy feo. Deja de decir chorradas y si quieres hablamos de «ese tema».

No tengas miedo, otras chicas ya han dado su testimonio sobre el Harvey Weinstein de Somosaguas. pic.twitter.com/qUHq201uX6

