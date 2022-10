Herrera noquea a Sánchez y a Podemos: da pistas claves para que la Fiscalía impute a Iglesias

Este pasado jueves 6 de octubre de 2022 empezó a rular por las redes sociales y por los medios de comunicación el vídeo de unos residentes en un colegio mayor de chicos en Madrid, el Elías Ahúja, profiriendo todo tipo de disparates contra las alumnas de otro centro.

A partir de ese momento la izquierda, sobre todo Podemos pero también la Fiscalía General del Estado (la de Pedro Sánchez) entraron al trapo para politizar el caso y arrimar el ascua a su sardina. Irene Montero lo llevó al Congreso y Sánchez a la Justicia… pero por mucho que se empeñe la izquierda prestigiosos juristas consultados por Periodista Digital aseguran que “no hay debate jurídico ninguno, no hay delito de odio se mire por donde se mire”, explican.

Pero de todo esto, de nuevo, sacamos una conclusión: el doble rasero de la izquierda. Y en este sentido, Carlos Herrera dejaba helado este viernes 7 de octubre al Gobierno de coalición PSOE/Podemos. El de COPE repasaba los acontecimientos en ese colegio mayor y las repercusiones políticas y en ese momento pronunciaba la frase heladora para los socialcomunistas:

“Y de esto se quejan y lo quiere investigar la Fiscalía y ¿no investiga a Pablo Iglesias que quería azotar hasta que sangrase a una periodista? En relación, precisamente, a su exmujer Mariló Montero.

Y no solo eso, este pasado jueves repasábamos en PD otros comportamientos machistas del ‘macho alfa’ de Podemos, que ahora les reiteramos:

1. La tarjeta del móvil de Dina Bousselham: El vicepresidente mantuvo, entre 5 y 36 meses, en su control la tarjeta del móvil de Dina Bousselham, donde había conversaciones personales e imágenes íntimas de su exasesora. ¿El motivo?, para “protegerla”, según admitió el vicepresidente segundo.

2. El guiño a una tertuliana: Sucedió con Pilar Gómez (La Razón). En plena tertulia política en ‘Al Rojo Vivo’, el líder de Podemos le guiñó un ojo a la periodista y esta no se anduvo con rodeos: «A mí personalmente no me gusta que me guiñen el ojo ¿lo puedo decir o no? Pues sí, me ofende, al igual que a él le ofende que yo le trate de tú o de usted, a mí no me gusta. Me molesta que en un debate político me guiñen un ojo».

3. Elogio venenoso a la vestimenta de una periodista: En una rueda de prensa en el Congreso, Pablo Iglesias intento burlarse de la periodista Ana Romero, quien le había preguntado si su decepcionante resultado electoral afectaba a sus intenciones de pacto de Gobierno. «¡Qué bonito abrigo de piel llevas!», se limitó a declarar el dirigente podemita, mientras sus compinches y la propia Irene Montero sonreían como lelos .

4. Ofrece su despacho para un encuentro sexual: Iglesias tampoco dudó en ofrecerse como ‘celestino’ para que un diputado suyo, Miguel Vila, tuviera un ‘affaire’ sexual con la popular Andrea Levy. Fue durante la investidura fallida de Pedro Sánchez cuando el líder podemita manifestó que Levy «se calienta» con el diputado de su partido Miguel Vila y aseguró que ofrecía su despacho para que «ambos se conozcan mejor».

5. Se dirigía a las alumnas por su aspecto físico: En su época de profesor en la Universidad Complutense de Madrid se dirigía a sus alumnas por sus rasgos físicos, mientras que a los chicos les llamaba por su nombre. Así, las chicas podían ser «rubita» o incluso «gordita».