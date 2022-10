Fortes (TVE) saca su faceta más avinagrada contra quienes criticaron su narración durante el 12-O

Lleva mal las críticas.

Xabier Fortes, responsable de ‘La Noche en 24‘, en el Canal 24 Horas de RTVE, no soporta que la audiencia cuestione su trabajo.

Durante la retransmisión con motivo del Día de la Hispanidad, al presentador se le pudo escuchar, de manera despectiva, referirse a los abucheos contra Pedro Sánchez como «la tradicional música de viento».

Lejos de estarse callado o de pedir disculpas a los televidentes, Fortes insistió en alimentar la polémica. Algo que tampoco extraña en alguien que en su perfil de Twitter asegura que «nunca desaprovecha un buen charco».

Veo que me critican por decir ayer en la retransmisión del desfile una verdad objetiva, que el público abuchea e increpa habitualmente a un presidente socialista (pasó con los dos últimos, ZP y Sánchez). Si mi mayor error fue ese, me doy por felicitado. Moitas grazas e apertas😜

Los tuiteros no aprobaron, precisamente, el enfado del periodista gallego. Aparte le recordaron que no solo se ha abucheado en ese desfile del 12-O a presidentes socialistas. Mariano Rajoy, del PP, también vivió alguna que otra pitada:

No es porque sea socialista es porque cada vez que mandan hunden a España y la dejan en la ruina.

Es el descontento de la gente, no sólo le pasó en el desfile, también en Murcia, Sevilla y Toledo, por eso los actos del PSOE no fueron en la calle sino con gente con carné. pic.twitter.com/amdd3imxND

