Carlos Dávila pulveriza a Pedro Sánchez con lo que dicen de él los psiquiatras

Un despellejamiento en toda regla.

Carlos Dávila, desde su tribuna en OkDiario, deja bien a las claras que le sentó como un tiro, al igual que a millones de españoles, el desplante que Pedro Sánchez le hizo al rey Felipe VI en el desfile del Día de la Hispanidad.

Asegura el periodista que esa situación, la de tener al monarca esperando, era algo impensable años atrás:

El miércoles, acabada en la práctica la Recepción Real en el Palacio de Oriente, el cronista se topó con un ex jefe de la Casa del Rey con el que comentamos el bochorno que habíamos sufrido todos, o casi todos, los españoles, constatando el enésimo desdén que el aún presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Castejón, había perpetrado contra el jefe del Estado español, Su Majestad el Rey Felipe VI. El ex jefe, circunspecto y mordiéndose la lengua se expresó así: «Saltarse el protocolo en un acto tan crucial como este es inadmisible». Seguro pensó el cronista que, desde luego, se quedó con las ganas de preguntarle: «En vuestros tiempos, ¿podría haber sucedido una cosa así?» En realidad la pregunta era absolutamente innecesaria: claro que no.