«Sí, Jorge Javier Vázquez, sí callas: atacas a VOX pero te pliegas a Berlusconi y escondes una violación»

El pasado domingo 30 de octubre publicábamos en Periodista Digital un nuevo capítulo polémica en la vida pública de Jorge Javier Vázquez.

El de Telecinco reaviva una vieja polémica con los compañeros de la Cadena SER. Tal y como les recordábamos en PD, hace 13 años, Jorge Javier Vázquez recibió el Ondas que la Cadena SER le concedió por presentar Sálvame pero fue un galardón polémico puesto que los presentadores de la gala. Àngels Barceló y Carles Francino se negaron a entregarle la estatuilla y desaparecieron cuando Vázquez subió al escenario.

Todo sucedía al hilo de una entrevista realizada a Francino con motivo del reciente galardón que recibía en Los Ondas donde le preguntaban precisamente con su incidente con Vázquez, y al locutor catalán no le importó entrar de lleno al trapo:

“Sigo pensando exactamente lo mismo que entonces, pero es un tío muy listo y está muy bien su respuesta. No tengo nada contra él. Ese tipo de televisión, a mí, a mí personalmente, me parece repugnante. Pero ni hago campaña para que la gente lo vea, ni nada. Si me preguntan, respondo. Por lo demás, estoy absolutamente convencido de que los modelos italianos de televisión que entraron aquí hace 30 años han modelado una parte de cómo somos, y no es una parte buena”.

Y, por este motivo, le dedicaba un tuit muy correcto pero cargado de malas intenciones y con un mensaje final bastante irrespetuoso: “Disfruta de tu premio como el señoro que eres. Feliz domingo ¡Ea! Papá ya no se calla. Qué a gusto me he quedado”.

Como era de esperar este polémico tuit generaba inmediatamente múltiples interacciones y reacciones de todo tipo relacionado con los medios de comunicación, Telecinco o la Cadena SER.

Pero como el de Badalona había hecho alusión política en el tuit, lamentando literalmente que “la izquierda no gana por gente con tantos prejuicios”, muchos de los comentarios tomaron el camino de la política y no tardaron en lloverle críticas a Jorge Javier con un argumento tan sencillo como contundente:

“Sí, sí te callas. Siempre estás insultando a VOX pero te callas ante la derecha o ultra derecha de tus jefes los Berlusconi”.

Para desgracia de el de Mediaset, no solo fueron reproches políticos… también se habla de su vergonzoso silencio del presunto caso de violación de la concursante Carlota Prado del programa que Vázquez presentaba en ese momento, Gran Hermano Revolution. En una noche de juerga la concursante del reality sufrió abusos sexuales y así quedó grabado. Al día siguiente la dirección del programa le puso en privado las imágenes de los hechos y ambos (agresor y agredida) abandonaron el concurso.

No solo se ha impuesto el silencio cómplice sino que la Justicia investiga ahora la ocultación de esa agresión sexual por parte de la productora del programa.

Las redes sociales le han recordado a Jorge Javier Vázquez que sí, que sí se calla cuando le interesa.