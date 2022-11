Lomana revienta a Risto Mejide al contar en COPE una intimidad que le destruye como persona

Ocurría este sábado 5 de noviembre en Fin de Semana de COPE en el regreso de su titular, Cristina López Schlichting, tras haberse ausentado la pasada semana por el triste fallecimiento de su padre, desde Periodista Digital nos unimos a su dolor y le trasladamos nuestro sentido pésame a la periodista de COPE.

Decíamos que ocurría algo y era toda una revelación de la colaboradora habitual de Fin de Semana, Carmen Lomana. En antena abordaban la crónica rosa de la semana y daban cuenta de que la exmujer de Risto Mejide, Laura Escanes ha pasado definitivamente página. Y es que la influencer y modelo ha dejado atrás la relación que mantuvo con Risto Mejide durante siete años y ha encontrado de nuevo el amor.

El programa matinal de fin de semana de la cadena de los obispos, se hacía eco de lo que publicaba la revista Lecturas, que mostraba unas fotos en donde la modelo se besaba apasionadamente con Álvaro de Luna, un cantante dos años mayor que ella. Lo hacían en Tenerife, el mismo lugar donde se conocieron, apenas unos días antes de que la mediática pareja comunicara su ruptura.

Era entonces cuando Lomana contaba en directo un asunto personal ocurrido entre ella y Mejide y al que tildaba de una persona “inmadura”. Carmen Lomana confesaba a la audiencia que tras unos comentarios de ella hacia el presentador de Mediaset, éste le había bloqueado de su WhatsApp.

«Risto a mí me ha bloqueado. Gracias, qué inmaduro eres», decía para explicar posteriormente a la audiencia que se había dado cuenta tras escribir al presentador y publicista “para darle una noticia” y se percató que nunca se llegó a entregar el mensaje telefónico.

Aunque no hay un motivo claro del bloqueo de Risto Mejide, Lomana daba pistas a la sorprendida Cristina sobre lo que habría provocado la infantil reacción del publicista: “aquí dije que me parecía una incongruencia, cuando él ha vivido todos estos años su amor con su mujer en redes sociales y en Instagram, con el Hashtag Todo el Rato…» refiriéndose a cuando hace unos semanas, la socialité confesó que no entendía por qué no se pronunciaban sobre el divorcio cuando han vivido ambos de mostrar su amor en redes sociales

“Le ha debido sentar mal y me ha bloqueado, como a los niños» terminaba de destruir Lomana a Risto Mejide. Además, le hacía una irónica petición en antena: «Ya me estás desbloqueando, que el otro día te quería mandar un mensaje para mandarte una noticia y dije, ‘anda, que me tiene bloqueada'».

Y terminaba por ridiculizarle públicamnte: «Risto, que se mete con todo el mundo, que pone verde a todo lo que se mueve, que va de sobrado, que dice que ‘no’ en los concursos porque es Risto Mejide y le da gana de decirle que no…Pero claro, ‘a mí no me digas nada, que como me digas algo te bloqueo'».