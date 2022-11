Alsina refresca la memoria a la ‘portavoz risitas’ con sus socios independentistas y la deja KO

Isabel Rodríguez, la Ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno visitó en la mañana del 14 de noviembre el programa de Carlos Alsina en Onda Cero, Más de uno. El tema a tratar en la charla fue el cambio del Código Penal para eliminar el delito de sedición. «Son ustedes los que quieren cambiar el código penal eliminando el delito de sedición alegando que eso va a mejorar la convivencia en Cataluña. ¿Me puede explicar la relación causa/efecto entre el cambio en el Código Penal y la convivencia entre los catalanes», preguntó de manera clara y directa a Isabel Rodríguez.

La Ministra de Política Territorial se salió por la tangente y contestó sin responder la pregunta del periodista: «¿Usted no cree que la política ha mejorado las cosas en Cataluña?». Alsina recogió el guante y le dejó claras las cosas a Rodríguez: «Creo que la sentencia del Supremo ha mejorado la situación en Cataluña. Si no hubiera habido una investigación judicial, un proceso y una condena. El señor Junqueras no estaría en la posición de hoy si no hubiera pasado por la cárcel.»

Sin embargo, Isabel Rodríguez siguió con su discurso sobre la eliminación del delito de sedición. «Yo creo que eso facilita la convivencia y, además, lo estamos haciendo por cauces democráticos», explicó la Ministra. Sin embargo, no se quedó ahí y la portavoz del Gobierno añadió «no hay que olvidar que en este país se permitió que se saltaran las reglas». En ese momento Carlos Alsina no pudo reprimir lanzar un zasca directo a Isabel Rodríguez a la que, además, refrescó la memoria. «¿Cómo que se permitió? Se las saltaron esos con los que ustedes pactan ahora», soltó de forma contundente el locutor de Onda Cero.

A esta contundente intervención sólo pudo añadir Rodríguez de forma poco creíble como puntualización: «Y a los que hemos reconducido para que acepten las norma democráticas». Lo cierto es que a Isabel Rodríguez que se ha ganado el apelativo de la ‘Ministra risitas’ se le congeló la sonrisa ante el recordatorio de Alsina. Isabel Rodríguez es la encargada cada martes de vender los acuerdos que se alcanzan con el Consejo de Ministros y ahora le toca, como al resto de miembros del Gobierno, vender la moto de la desaparición del delito de sedición del Código Penal español. Una trascendental reforma que están realizando ni más ni menos que con los mismos que cometieron el delito. Los mismos que mantienen a Pedro Sánchez en La Moncloa.

No es la primera vez

No es la primera vez que Carlos Alsina deja en vergüenza a la ‘portavoz risitas’. Hace tan sólo tres días, el 11 de noviembre, Isabel Rodríguez se encontró con Alsina en su programa. La ministra portavoz del Gobierno dejó caer el interés del Ejecutivo de Sánchez en asaltar a los medios de comunicación para acallar a a la prensa libre.

Ante esta “idea” de la ministra risitas, el locutor Carlos Alsina ha salido al paso en su programa en Onda Cero, a criticar con agudeza este nuevo delirio que retrata el talante autoritario del sanchismo que ya no disimula las formas.

Primero, tira del sarcasmo al aseverar que esta propuesta forma parte de la “autocrítica” que hace el Ejecutivo. “La ministra encargada de informar al país cada martes de los acuerdos del Consejo de Ministros admite que no consigue su objetivo. Si se hubiera quedado ahí, hoy ni siquiera habríamos escuchado este pasaje”.