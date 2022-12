Alfonso Rojo: “Cambia el viento en las encuestas, aunque Feijóo no muerde y Sánchez sigue a lo suyo»

Cambia el viento en las encuestas.

Y parece que a favor del centro derecha y en contra del socialista Sánchez y sus compinches.

El PP sube en todos los sondeos y con VOX, suma mayoría absoluta, mientras el PSOE baja, Podemos se desinfla y la plataforma de Yolanda Díaz, no despega.

Esto, a 5 meses de las elecciones autonómicas y municipales, que deberían dar un vuelco total al paisaje político español y marcar el destino de Sánchez y de la panda de facinerosos que nos gobierna.

De aquí al Superdomingo del 28 de mayo es clave lo que haga la oposición y cómo plantee la batalla.

Sentarse a esperar, confiando en que la inflación y la crisis económica te hagan el trabajo, como tienen tendencia a hacer los populares, puede ser fatal.

La tesis de los ‘cabezas de huevo’ de Génova 13, ahora eufóricos, es que la última resolución del Tribunal Constitucional deja al PSOE sin posibilidad de continuar con su ‘asalto’ a la Justicia, salvo que opte por obstinarse en el chanchullo y se enfrente con la Unión Europea.

Fíense de la Virgen y no corran, pardillos.

Para empezar, porque los trincones de la UE ni están ni se les espera,

Segundo, porque los malos van a perseverar.

En 2017 eran tropel los ministros de Rajoy que sostenían muy enfáticos que no habría referéndum independentista en Cataluña porque era ‘ilegal’.

Que algo sea ilegal, ilegitimo, funesto, estúpido, irracional, amoral, arbitrario, inicuo, peligroso o criminal no significa que no pueda suceder y la Historia e incluso nuestra vida cotidiana esta llena de ejemplos.

Anda el equipo de Feijóo y es lógico, muy preocupado por las mayorías en el Consejo General del Poder Judicial y en el Constitucional, obviando que Sánchez y su partida de malhechores ‘cepillan’ este mismo jueves el Código Penal, para legitimar a los sediciosos y exonerar a los corruptos que medran como champiñones en estiércol, dentro del PSOE y alrededores.

Sobre eso, día y noche, es sobre lo que tiene que martillear la oposición, pasando en bucle, en los medios no sometidos a La Moncloa, en redes sociales, por WhatsApp y como sea la imagen de Sánchez diciendo ‘con Bildu no pactaré’, ‘con Pablo Iglesias no podría dormir’, ‘a los golpistas catalanes ni agua’ y ‘mi compromiso, para regenerar la vida democrática, es hacer una Justicia verdaderamente independiente del Gobierno’.

Y si no saben cómo montar esa feroz campaña de desgaste, que Feijóo fiche por una temporada a Ángel Expósito y copien lo que el veterano periodista de la COPE hace cada mañana, cuando le dan paso en el programa de Carlos Herrera.

Está todo inventado.