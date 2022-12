Una de las periodistas más queridas de Informativos Telecinco: tetrapléjica y al borde de la muerte

Sol Villanueva, presentadora de Informativos Telecinco entre 1997 y 2006, sufre una enfermedad que la llevó a ingresar en el hospital al borde de la muerte y la dejó paralizada de pies a cabeza y sin capacidad para comunicarse. La periodista, que narra su dura experiencia en el libro ‘Toledo 1520-2020’, fue una de las protagonistas del informativo de Mediaset del pasado viernes 23 de diciembre, tal y como recoge el portal Bluper.

«Les hablamos ahora de una legendaria periodista, Sol Villanueva, compañera de estos informativos que presentó hace un par de décadas», introdujo David Cantero en las noticias del mediodía. «Durante años fue una de las caras de esta cadena y ahora cuenta en un libro su durísima experiencia durante un año y medio ingresada en un hospital por una enfermedad que dio la vuelta a su vida y la dejó paralizada y sin voz», añadía.

La periodista aparecía entonces en un vídeo en el que aseguraba que había vuelto a nacer tras aquel ingreso hospitalario. «No solo he rehecho mi vida, también he renacido. No podía mover ninguna parte de mi cuerpo, más que el dedo gordo del pie derecho», desvelaba.



Sol Villanueva, en la actualidad.

Su hospitalización se produjo en febrero de 2020 y le fue diagnosticado el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad autoinmune que daña los nervios y que la dejó sin capacidad de comunicarse o moverse.

Poco a poco, la comunicadora fue recuperando movilidad gracias a la rehabilitación en el Hospital de Parapléjicos de Toledo y comenzó a escribir como método de escape. Lo hacía con «un brazo metálico con un ratón en la barbilla y un pulsador», tal y como ella misma ha narrado al informativo en el que trabajó durante casi una década.

«Tu conciencia va por una parte y tu físico va por otra, volver a conciliar eso lleva mucho trabajo», confiesa la periodista, a la que David Cantero enviaba «un beso muy fuerte» tras la emisión de la pieza sobre su enfermedad, concluye el mencionado portal.